MEXICO: Huracán Polo avanza a costas con gran oleaje y lluvias

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CIUDAD DE MÉXICO.- El huracán Polo avanza frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene bajo amenaza a amplias zonas del noroeste y occidente del país, donde su extensa circulación genera lluvias de fuertes a muy fuertes, intensas ráfagas de viento y elevado oleaje, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno meteorológico mantiene especial vigilancia sobre Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, estados en los que se prevén precipitaciones importantes y condiciones adversas en el litoral, con riesgo para las actividades marítimas y las comunidades cercanas a la costa.

LLUVIAS INTENSAS Y RIESGO DE INUNDACIONES

La influencia de Polo también provocará un incremento de las precipitaciones en Sonora, Chihuahua y Durango, donde las autoridades mantienen la alerta ante posibles inundaciones y desbordamientos, particularmente en zonas montañosas y áreas vulnerables.

En el Pacífico Centro y Sur, el sistema ocasionará lluvias muy intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en Oaxaca y Chiapas se esperan acumulados puntuales de carácter torrencial.

Protección Civil advirtió que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían generar una rápida crecida de ríos y arroyos, además de deslaves e inundaciones en zonas susceptibles.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas y extremar las precauciones en las comunidades cercanas a cauces.

Asimismo, se pidió a las embarcaciones y a quienes realizan actividades en el mar mantenerse alejados de las zonas de mayor oleaje y atender las restricciones que establezcan las autoridades ante el deterioro de las condiciones marítimas.

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