ADEOERD y Ejército lanzan programa de formación deportiva

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Santo Domingo.– La Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército de República Dominicana (ADEOERD) y el Ejército de República Dominicana (ERD) lanzaron el programa permanente “Formación Deportiva ERD”, dirigido a fomentar la disciplina, los valores y la integración familiar entre los hijos de miembros de la institución.

La iniciativa, encabezada por la presidenta de ADEOERD, Staly García de Arias, y el comandante general del ERD, mayor general Jimmy Arias Grullón, contará con la participación de reconocidas figuras del deporte nacional, entre ellas los inmortales Juana Arrendel, Wanda Rijo y José Vicbart Geraldino.

También se suman destacados peloteros y atletas como Rubel Salomón José, Ubaldo Cabrera, Francisco Cordero Montaño, la judoca olímpica María García Cáceres y las integrantes de las Reinas del Caribe, Brayelin Martínez y Gaila González, junto a más de 50 campeones de oro de los pasados Juegos Panamericanos.

El programa tendrá capacidad inicial para 315 niños y adolescentes de 6 a 14 años, quienes recibirán formación en béisbol, baloncesto, voleibol, natación, ajedrez, atletismo y fútbol, bajo la supervisión de ocho entrenadores y seis asistentes.

Como parte de la iniciativa se desarrollarán las “Charlas Sabatinas”, en las que atletas y campeones compartirán sus experiencias y orientarán a los participantes sobre prevención de la violencia, uso responsable de internet, disciplina y valores ciudadanos.

dh/am