Reportan sismo de 4.3 grados en República Dominicana

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Un temblor de 4.3 grados en la escala de Ritcher fue reportado en República Dominicana alrededor de las 6:00 de la mañana de este domingo.

Hasta el momento no hay reporte de víctimas ni daños.

El epicentro del sismo fue localizado en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, en las coordenadas 18.880° N, 71.010° O.

Otros movimientos de menores magnitud fueron sentidos cerca de Santiago de los Caballeros.