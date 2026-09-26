RD expone prioridades a países en desarrollo ante G77 y China

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Naciones Unidas, 26 sep.- La República Dominicana llamó hoy a fortalecer el multilateralismo con respuestas concretas a las prioridades de los países en desarrollo, especialmente en financiamiento, cambio climático, transformación digital y cooperación Sur-Sur.

La posición fue presentada por la viceministra para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Vilma Arbaje de Contreras, durante la 50 Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G77 y China.

La funcionaria sostuvo que la fortaleza del Sur Global debe medirse por su capacidad para convertir sus posiciones comunes en resultados concretos para sus pueblos.

Arbaje de Contreras identificó varias prioridades para reforzar la respuesta internacional a las necesidades de las naciones en desarrollo: financiamiento para el progreso, acción climática, transformación digital e inteligencia artificial, y cooperación Sur-Sur y triangular.

EL FINANCIAMIENTO

Sobre el financiamiento, señaló que República Dominicana, como país de renta media y Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID), enfrenta la paradoja de ser considerada próspera para acceder a determinadas facilidades concesionales, mientras mantiene vulnerabilidades que requieren mecanismos adecuados de apoyo y cooperación.

En cuanto al cambio climático, sostuvo que los países en desarrollo, particularmente los pequeños Estados insulares, sufren impactos desproporcionados pese a su limitada contribución histórica a las emisiones globales, por lo que llamó a movilizar mayores recursos para la adaptación, la resiliencia y la atención de pérdidas y daños.

PLANTEA NACIONES DEFINIR NUEVAS REGLAS

Planteó además que estas naciones deben participar activamente en la definición de las nuevas reglas de gobernanza tecnológica, fortalecer sus competencias y reducir las brechas digitales.

Asimismo, llamó a consolidar la cooperación Sur-Sur y triangular como una herramienta que facilite el intercambio de capacidades, experiencias y soluciones adaptadas a las realidades de las economías del Sur.

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