El PLD convoca este lunes aspirantes presidenciales 2028

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Santo Domingo, 25 sep (Prensa Latina) El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) convocó para el próximo lunes a sus principales dirigentes para ultimar la organización de la consulta interna que el 18 de octubre medirá el respaldo a sus aspirantes presidenciales.

La Comisión Organizadora de la Consulta informó que el encuentro, inicialmente previsto para mañana viernes, fue trasladado al 28 de septiembre con el propósito de entregar a los participantes la resolución que define el padrón, el instructivo general para el montaje y el cronograma definitivo del proceso.

La consulta constituye un mecanismo interno mediante el cual el PLD busca conocer el nivel de simpatía de sus aspirantes entre los asistentes.

La organización ha aclarado que sus resultados no supondrán la selección formal del candidato presidencial para las elecciones de 2028, cuya selección deberá realizarse dentro de los plazos establecidos por la legislación electoral.

PARTICIPARAN MIEMBROS DEL COMITE POLITICO

El PLD estableció mediante sorteo el orden que ocuparán en la boleta, tanto para la votación presencial como para los sistemas informáticos del proceso.

La consulta también contempla la participación de dominicanos no afiliados a partidos políticos, bajo un padrón semiabierto, y se desarrollará en las seccionales del PLD en el exterior donde existan condiciones para su realización.

La asamblea del lunes reunirá a miembros del Comité Político encargados de supervisar enlaces, responsables de las demarcaciones y presidentes de comités provinciales, municipales, de circunscripciones electorales y distritos municipales.

El encuentro está previsto para las 10:00, hora local, en el salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, sede del PLD en Santo Domingo. mh/mpv

an/am