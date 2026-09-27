Dominicano Elly De la Cruz logra marca histórica en las GL

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Toronto, Canadá, 27 sep.- El dominicano Elly de la Cruz consiguió su cuarta temporada con 30 cuadrangulares y 30 bases robadas, hito histórico para los Rojos de Cincinnati, según destacan hoy varios medios.

En la parte alta de la tercera entrada contra los Azulejos, tras conectar un doble productor de dos carreras, De La Cruz salió disparado hacia la tercera base durante el primer lanzamiento de su compatriota Jose Soriano y superando el tiro del receptor mexicano Alejandro Kirk.

De La Cruz, de 24 años, se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la franquicia de los Rojos en registrar 30 batazos de vuelta completa y 30 estafadas en una misma temporada.

Los tres anteriores fueron Brandon Phillips en 2007, Barry Larkin en 1996 y Eric Davis en 1987, todos miembros del Salón de la Fama de franquicia, mientras Larkin también fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol.

El pasado martes, contra los Bravos de Atlanta, el dominicano conectó su jonrón número 29 de la actual campaña del big show y logró su base robada número 29, a la vez que la jornada siguiente sumó su estacazo 30 ante el propio rival.

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