El Salto de la Pulga: parece que el carguito en la Suprema es bueno

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1 ¿Y eso es todo lo de Senasa 2.0? ¿41 milloncitos, donde hubo más de 15,000 millones? No nos mareen con chilatas… ¡vamos a los cuartos gordos!

2 Como es costumbre, el Gobierno se llevó un contingente periodístico (a todo gasto) para reportar el trascendental e histórico discurso del presidente y demás etcéteras.

3 “Me pueden METER preso y aun así seré presidente…” (Frase radiográfica con revelado de inequívoca precisión).

4 “Que yo devolviera $220 millones, no significa que sea culpable de corrupción”. Ídem.

5 El delincuente dominicano parece haberle perdido el miedo a la cárcel. Y si se “embala” antes de delinquir, también a la muerte.

6 Cuando se descubren fraudes de comerciantes chinos, se difunden ampliamente. Los de “laureados” empresarios locales atrapados por lo mismo, “se disuelven”.

7 Elemental conclusión pragmática: La venta de productos chinos baratos favorece al consumidor, pero perjudica a determinados poderes. ¿Comprende?

8 En Ranchito, La Vega, hay un turpén enllavado en las alturas, considerado como el más grande importador de arroz del Cibao. Lo llaman El Jeque del Arroz.

9 La parte triste del presupuesto de 2027 es que se estiman ingresos por 1.59 billones, y gastos por 1.84 billones, con déficit de $327,000 millones que deben buscarse, ¿cómo? ¡con préstamos!,

10 Si Ormuz sigue en medio de bombazos, y los Hutíes de Yemén controlando el estrecho de Bab el-Mandeb, preparémonos para andar en bicicletas.

11 Nada menos que 90 ciudadanos están persiguiendo ser jueces de la Suprema. Parece que el carguito es bueno…

12 A los conductores de autobuses del corredor de la Independencia, les encanta tocar y tocar la bocina, con lo que tienen locos a los residentes. ¡Parece que eran choferes de voladoras!

13 Mientras la DEA felicitó al presidente Abinader por los éxitos en la captura de drogas, Trump nos incluyó entre los 23 territorios de tránsito o producción de drogas, o sea, te doy un cariñito, pero te jalo los moños.

14 ¿Usted pensó que Delcy visitaría a “su presidente”, en la cárcel de Nueva York? Ji ji ji.

15 ¿Creerá Maduro que Delcy fue parte de la conchupancia con Estados Unidos para que lo sacaran amarrado de Venezuela y ella quedarse con el poder? No lo diría… por ahora.

16 La adulteración de bebidas es una industria en crecimiento (San Cristóbal y Azua). Imposible saber si un trago servido en bar o restaurante está hecho con una de esas bebidas.

JPM