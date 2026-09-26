China y EEUU pactan acuerdos para «buena relación» bilateral

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PEKIN.- China y Estados Unidos alcanzaron ocho resultados y entendimientos durante la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a territorio estadounidense, realizada del 23 al 25 de septiembre de 2026, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Entre los principales acuerdos figura el compromiso de ambas partes de construir una relación bilateral “constructiva de estabilidad estratégica”, sustentada en el respeto, la equidad y la reciprocidad. Los gobiernos también acordaron apoyarse mutuamente para la celebración de las reuniones de líderes económicos del APEC y de la cumbre del G20.

En materia internacional, Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump coincidieron en que Irán debe cumplir su compromiso de no desarrollar armas nucleares y señalaron que ningún país o institución debe imponer peajes sobre las vías navegables internacionales.

Uno de los puntos de mayor relevancia corresponde al ámbito económico y comercial. Ambos gobiernos respaldaron los resultados de las consultas entre sus equipos y acordaron avanzar en mecanismos de cooperación, incluida una reducción recíproca de aranceles valorada en 30,000 millones de dólares, además de extender los acuerdos alcanzados previamente en Kuala Lumpur.

China y Estados Unidos también destacaron avances en la cooperación contra el narcotráfico y la aplicación de la ley. Según el comunicado chino, ambos países han trabajado conjuntamente en casos relacionados con nuevas sustancias psicoactivas y precursores químicos, con decenas de detenidos.

Otro de los entendimientos contempla establecer un Diálogo China-EE. UU. sobre Inteligencia Artificial, destinado a analizar riesgos y beneficios de esta tecnología. El próximo intercambio está previsto para noviembre de 2026 y también se creará un canal bilateral para atender incidentes relacionados con IA.

Además, Estados Unidos dio la bienvenida a la llegada de dos pandas gigantes cedidos por China al Zoológico de Atlanta. Las fuerzas armadas de ambos países, por su parte, acordaron trabajar en un memorando sobre comunicación y prevención de crisis.

dh/of-am