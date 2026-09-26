RD y Argentina amplían conectividad aérea

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Nueva York. República Dominicana y Argentina suscribieron un Acuerdo de Servicios Aéreos destinado a ampliar la conectividad entre ambos países y generar nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y las inversiones.

El instrumento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó, y su homólogo argentino, Pablo Quirno, en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El acuerdo establece un nuevo marco para las operaciones aéreas internacionales entre ambas naciones y permite que cada país designe una o más aerolíneas para operar los servicios convenidos.

Las compañías podrán determinar la frecuencia y capacidad de sus vuelos de acuerdo con las condiciones comerciales del mercado, lo que busca facilitar la apertura de nuevas rutas y ampliar las opciones de conexión para pasajeros y operadores.

El convenio también contempla vuelos regulares y chárter, acuerdos de código compartido y otros mecanismos de cooperación comercial entre las aerolíneas designadas. Además, incluye disposiciones relacionadas con seguridad operacional, protección de los pasajeros, asistencia en tierra y competencia leal.

El cuadro de rutas acordado permitirá conectar cualquier punto de República Dominicana con cualquier punto de Argentina, incluyendo la posibilidad de establecer puntos intermedios y destinos posteriores, conforme a las condiciones establecidas.

La Cancillería dominicana destacó que el acuerdo forma parte de una política de diplomacia económica orientada a ampliar mercados, promover las exportaciones, atraer inversiones y fortalecer el turismo.

El nuevo marco de cooperación aérea busca facilitar una mayor integración entre ambos mercados y crear condiciones para el crecimiento de las relaciones comerciales y turísticas entre República Dominicana y Argentina.