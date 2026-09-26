PANAMA: Dominicanos presos por presunta trata hacia Rusia

PANAMÁ.- Tres ciudadanos dominicanos quedaron bajo detención provisional en Panamá tras ser vinculados por las autoridades con una investigación sobre una presunta red de trata de personas que habría captado ciudadanos panameños con destino a Rusia.
La medida se produjo en el marco de la Operación Rescate Soberano, una investigación del Ministerio Público panameño que busca determinar las circunstancias en que fueron reclutadas varias personas para viajar a Rusia, presuntamente mediante ofertas de empleo que podrían haber ocultado su verdadero destino: la incorporación a actividades militares relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania.
ALLANAMIENTOS PERMITIERON INCAUTAR DOCUMENTOS Y EQUIPOS
Durante los operativos, las autoridades aprehendieron a una mujer y dos hombres de nacionalidad dominicana.
Los allanamientos fueron realizados en un hostal y un restaurante ubicados en el corregimiento de 24 de Diciembre, donde los investigadores localizaron documentos y equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis como parte de las pesquisas.
La investigación comenzó en junio y está a cargo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que mantiene abiertos varios expedientes relacionados con el caso.
FISCALÍA IDENTIFICA A 30 PANAMEÑOS VINCULADOS AL CONFLICTO
Hasta el momento, las autoridades han identificado a 30 ciudadanos panameños potencialmente vinculados con el conflicto entre Rusia y Ucrania. De esa cifra, 21 estarían relacionados con Rusia y nueve con Ucrania.
De acuerdo con las investigaciones, algunas personas habrían sido atraídas mediante ofertas de empleo con salarios de entre 3,000 y 3,500 dólares mensuales, además de bonos que podían alcanzar los 70,000 dólares.
La Fiscalía procura determinar si esas ofertas fueron utilizadas como mecanismo para facilitar el traslado de personas hacia zonas relacionadas con el conflicto bélico.
El proceso se desarrolla mientras Panamá gestiona con Rusia el retorno de ciudadanos vinculados con la guerra y mantiene abiertas las investigaciones para establecer responsabilidades, identificar a posibles víctimas y determinar si existe una estructura internacional dedicada a la captación y traslado de personas.
dh/of-am
ESO ES CIERTO LOS RUSOS ESTAN DESESPERADOS Y ANDAN EL MUNDO ENTERO BUSCANDO INCAUTOS PARA QUE EL PUEBLO NO SE REVELÉ QUIEREN GANAR CON SANGRE EXTRANJERA PARA LUEGO VENIR CON EL CUENTO DEL INVENCIBLE EJÉRCITO ROJO Y SE DE UN RUSO QUE TIENE A SU HERMANO Y DOS PRIMOS QUE ANDAN HUYENDO PORQUE LOS LLAMARON Y CUAN COBARDES SE MANDARON.
Pero dice Rosa que eso es «Fake News.» Rosa……loca histérica.
NO ENCUENTRAN COMO DIFAMAR. MEJOR INVESTIGUEN A UCRANIA QUE HASTA A LOS VIEJITOS ARRASTRAN PARA LLEVARLOS.
Yo de la rata de Putin no dudo nada pero de todos modos, aporte usted los links de Ucrania haciendo eso e investiguemos.