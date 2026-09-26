PANAMA: Dominicanos presos por presunta trata hacia Rusia

El informe de AI, presentado este viernes señala que miles de extranjeros, principalmente procedentes de países de bajos ingresos, migrantes y refugiados residentes en Rusia, fueron atraídos con falsas promesas de empleos civiles.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PANAMÁ.- Tres ciudadanos dominicanos quedaron bajo detención provisional en Panamá tras ser vinculados por las autoridades con una investigación sobre una presunta red de trata de personas que habría captado ciudadanos panameños con destino a Rusia.

La medida se produjo en el marco de la Operación Rescate Soberano, una investigación del Ministerio Público panameño que busca determinar las circunstancias en que fueron reclutadas varias personas para viajar a Rusia, presuntamente mediante ofertas de empleo que podrían haber ocultado su verdadero destino: la incorporación a actividades militares relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

ALLANAMIENTOS PERMITIERON INCAUTAR DOCUMENTOS Y EQUIPOS

Durante los operativos, las autoridades aprehendieron a una mujer y dos hombres de nacionalidad dominicana.

Los allanamientos fueron realizados en un hostal y un restaurante ubicados en el corregimiento de 24 de Diciembre, donde los investigadores localizaron documentos y equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis como parte de las pesquisas.

La investigación comenzó en junio y está a cargo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que mantiene abiertos varios expedientes relacionados con el caso.

FISCALÍA IDENTIFICA A 30 PANAMEÑOS VINCULADOS AL CONFLICTO

Hasta el momento, las autoridades han identificado a 30 ciudadanos panameños potencialmente vinculados con el conflicto entre Rusia y Ucrania. De esa cifra, 21 estarían relacionados con Rusia y nueve con Ucrania.

De acuerdo con las investigaciones, algunas personas habrían sido atraídas mediante ofertas de empleo con salarios de entre 3,000 y 3,500 dólares mensuales, además de bonos que podían alcanzar los 70,000 dólares.

La Fiscalía procura determinar si esas ofertas fueron utilizadas como mecanismo para facilitar el traslado de personas hacia zonas relacionadas con el conflicto bélico.

El proceso se desarrolla mientras Panamá gestiona con Rusia el retorno de ciudadanos vinculados con la guerra y mantiene abiertas las investigaciones para establecer responsabilidades, identificar a posibles víctimas y determinar si existe una estructura internacional dedicada a la captación y traslado de personas.

dh/of-am