Potente tormenta golpea con fuerza a Nueva York y N. Jersey

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NUEVA YORK.- Una potente tormenta tipo nor’easter golpea este sábado a Nueva York, Nueva Jersey y otras zonas del noreste de Estados Unidos, con fuertes lluvias, vientos intensos e inundaciones costeras que han obligado a las autoridades a mantener activas diversas alertas y medidas de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene avisos por inundaciones costeras y viento para sectores de Nueva York y Nueva Jersey, mientras las autoridades advierten sobre condiciones peligrosas en áreas próximas al litoral. En zonas vulnerables de Manhattan y partes de Nueva Jersey se prevé una inundación de entre uno y dos pies sobre el nivel del terreno.

FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS AZOTAN LA REGIÓN

El fenómeno ha generado ráfagas de viento con fuerza considerable. En el área de Nueva York, el Servicio Meteorológico Nacional reporta ráfagas que han alcanzado niveles elevados, mientras persisten las condiciones lluviosas y ventosas durante el fin de semana.

Los pronósticos apuntan a acumulaciones importantes de lluvia en el área metropolitana de Nueva York y el norte de Nueva Jersey, aumentando el riesgo de inundaciones, especialmente en zonas bajas, vías cercanas al agua y sectores con drenaje vulnerable.

La combinación de fuertes vientos, oleaje y mareas elevadas está agravando las condiciones en comunidades costeras de ambos estados.

INUNDACIONES Y CORTES DE ELECTRICIDAD

En Nueva Jersey ya se han registrado inundaciones en comunidades costeras, con calles afectadas y vehículos atrapados por el aumento del nivel del agua. Equipos de emergencia han tenido que intervenir en algunas zonas para rescatar a personas afectadas por las aguas.

Los efectos del temporal también han provocado interrupciones del servicio eléctrico en distintas áreas del noreste. Reportes difundidos este sábado situaban en alrededor de 100,000 los clientes sin electricidad en la región, aunque la cifra ha variado durante el desarrollo de la tormenta.

ALERTAS SE MANTENDRÁN DURANTE EL FIN DE SEMANA

Las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey han declarado estados de emergencia en zonas afectadas, particularmente en áreas costeras. En Nueva York, funcionarios estatales y municipales han pedido a la población mantenerse alejada de zonas inundadas y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor impacto.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un aviso de inundación costera hasta el domingo por la tarde para sectores de Nueva York y Nueva Jersey, además de un aviso de viento que se extiende hasta el domingo en distintas áreas.

VUELOS Y ACTIVIDADES PÚBLICAS AFECTADOS

El temporal también ha provocado interrupciones en el transporte y actividades programadas. Decenas de vuelos han sido cancelados o retrasados en aeropuertos del noreste, mientras varios eventos públicos y espectáculos fueron suspendidos debido a las condiciones meteorológicas.

Las autoridades recomiendan a los residentes mantenerse atentos a las alertas oficiales, evitar conducir por calles inundadas y no intentar atravesar zonas donde el nivel del agua impida determinar la profundidad.

El fenómeno, considerado inusual por su intensidad para finales de septiembre, continuará afectando la región durante el fin de semana antes de comenzar a debilitarse gradualmente.

of-am