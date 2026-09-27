Rusia exige liberar a Maduro y levantar bloqueo a isla de Cuba

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New York. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, pidió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la liberación del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Durante su intervención, Lavrov cuestionó el encarcelamiento de Maduro y sostuvo que deben respetarse las garantías contempladas por el derecho internacional para los altos funcionarios estatales.

El ministro ruso también reclamó el levantamiento del bloqueo y de las restricciones económicas, comerciales y financieras contra Cuba, además de solicitar que la isla sea retirada de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo.

Lavrov incluyó además la cuestión palestina entre los asuntos abordados durante su discurso y defendió la creación de un Estado palestino, en medio de los esfuerzos internacionales para buscar una salida al conflicto en Medio Oriente.

Las declaraciones del canciller ruso se producen en un escenario de fuertes tensiones internacionales, marcado por los conflictos y disputas diplomáticas en torno a Venezuela, Cuba, Ucrania y Medio Oriente.

Lavrov realizó sus planteamientos durante el debate de la Asamblea General de la ONU, donde Rusia ha defendido posiciones contrarias a varias de las políticas impulsadas por Estados Unidos y sus aliados.

dh-am