Abinader inaugura hoy obras viales en la provincia El Seibo

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EL SEIBO.-El presidente Luis Abinader encabeza este domingo varias actividades en esta provincia del este de la República Dominicana.

Para las 11:00 de la mañana fue programada la inauguración de la carretera que comunica el kilómetro 7 de la carretera El Seibo-Pavón con el cruce El Cuey-Las Mesetas.

Su agenda incluye además desde las 1:00 de la tarde un encuentro-almuerzo con jóvenes estudiantes de liceos politécnicos y colegios privados de la provincia.

Posteriormente, a las 2:30 de la tarde, la inauguración de la carretera La Cuchilla.

sp-am