Abinader inaugura hoy obras viales en la provincia El Seibo

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EL SEIBO.-El presidente Luis Abinader encabeza este domingo varias actividades en esta provincia del este de la República Dominicana.
Para las 11:00 de la mañana fue programada la inauguración de la carretera que comunica el kilómetro 7 de la carretera El Seibo-Pavón con el cruce El Cuey-Las Mesetas.
Su agenda incluye además desde las 1:00 de la tarde un encuentro-almuerzo con jóvenes estudiantes de liceos politécnicos y colegios privados de la provincia.
Posteriormente, a las 2:30 de la tarde, la inauguración de la carretera La Cuchilla.
sp-am
Lo están esperando en Monte Grande
Porqué el estado le teme a Juan Ramón Gómez díaz el que se robó el canal 5, el robo vial más grande que se ha hecho en rep Dom es el cruce manga guayubin,las matas de sta cruz, copey Manzanillo 2,054 millones de pesos en 2 años de ese robo se ha tenido que reconstruir 2 veces esa vía, que no es una carretera cualquiera por ahí s cruza casi todo lo que va hacia Haití por Dajabón lo que va ha el muelle de manzanillo,lo que produce 250 mil tareas,,,
Incluyendo bananos,por ahí está la compañía de sábila que según exporta más de 600 mil dólares mensual, y por cosecha sale más de 2 millones de quintales de arroz, plátano,leche son tambien productos que salen desde esa zona quien le tiene miedo a ese ****nte