INTEC sede diálogo sobre prevención del suicidio en centros educat

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SANTO DOMINGO – El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) fue sede del conversatorio “Prevención de la conducta suicida y autolesiva en el ámbito escolar”, organizado por el Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd), a través del Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos y la Dirección de Orientación y Psicología.

La actividad reunió a orientadores, psicólogos, directores de centros educativos, representantes del sector salud, familias y estudiantes para abordar la prevención, identificación y atención de conductas suicidas y autolesivas en las escuelas.

Durante el encuentro se presentó la “Guía de apoyo psicoemocional para la prevención de la conducta suicida y autolesiva en el ámbito escolar”, elaborada por el Instituto de Telepsicología y Salud Mental (Isamt) en alianza con el Minerd y con respaldo de UNICEF.

El documento establece protocolos de actuación, mecanismos de atención y procesos de derivación ante casos identificados en los centros educativos.

La doctora Betty Reyes, directora de Orientación y Psicología del Minerd, encabezó la presentación junto con representantes de UNICEF, el Isam y la comunidad educativa. El psiquiatra infantil Edison Rodríguez presentó la conferencia “Salud mental y adolescencia en la era digital: riesgos y oportunidades para la prevención”. Rodríguez abordó la relación entre el uso de pantallas, el consumo de contenidos digitales y los mecanismos de recompensa cerebral durante la adolescencia.

Estudiantes presentan campaña

Los estudiantes de término de Psicología del INTEC Leanny Feliciano, Emmanuel Henríquez, Emmanuel Díaz y Dulce Cimán, presentaron la campaña “Responsabilizarnos de la tormenta: movimiento juvenil por la vida y la esperanza activa”, bajo la asesoría del doctor Julio Valeirón, coordinador del Centro de Atención Psicosocial del INTEC (CAPS).

La propuesta partió de datos correspondientes al año escolar 2024-2025, cuando se reportaron 2,598 estudiantes con ideación suicida en República Dominicana, de los cuales 436 correspondieron a Santo Domingo.

La campaña utiliza los personajes “Mío” y “Mía”, expresiones del lenguaje cotidiano entre adolescentes, códigos QR conectados con servicios de ayuda, actividades escolares y un modelo de medición antes y después de las intervenciones.

El encuentro incluyó el panel “Hablemos a tiempo”, moderado por Angi Santana, con representantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu), el Ministerio de Salud Pública y el Isamt, además de orientadores y estudiantes.

jpm-am