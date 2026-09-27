Nicaragua reafirma en la ONU acuerdos Rusia, China y Cuba

NUEVA YORK 27 Sep.- El ministro de Exteriores de Nicaragua, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, ha afirmado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que los delitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado trasnacional constituyen «formas de terrorismo» que amenazan la estabilidad social y privan a los pueblos de su desarrollo.

Durante su intervención, el ministro nicaragüense ha sostenido que la lucha contra estos grupos es prioritaria para garantizar la paz y erradicar la pobreza extrema. En su discurso, Jaentschke ha resaltado el peso geopolítico del bloque de los BRICS en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y complementario frente a los desafíos globales.

«Los flagelos de nuestro tiempo son la mayor amenaza y el mayor peligro para nuestras sociedades, porque nos privan de nuestro patrimonio», ha afirmado.

Asimismo, el representante nicaragüense ha reafirmado el alineamiento diplomático de Managua al expresar su «solidaridad inquebrantable» con «el heróico pueblo de Cuba» ante el bloqueo energético de Estados Unidos y respaldar el principio de «una sola China» propugnado por Pekín contra la soberanía de la isla de Taiwán, reconociendo «los principios y valores expresados por el pueblo y el gobierno» de Xi Jinping.

Además, ha dicho compartir plenamente «la lucha contra el fascismo y el derecho a la paz» al mostrar su apoyo explícito a Rusia en la guerra que libra contra Ucrania, concluyendo con un llamamiento a la convivencia fraterna y a la responsabilidad compartida entre las naciones.