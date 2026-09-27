Tormenta azota noreste EU; deja un muerto y cortes electricidad

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NUEVA YORK.– Fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado continúan afectando este domingo amplias zonas del noreste de Estados Unidos, donde una potente tormenta dejó al menos una persona muerta, provocó cortes de electricidad y obligó a cancelar vuelos y actividades multitudinarias.

Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Nueva Inglaterra se encuentran entre las zonas afectadas por el sistema, que mantiene el riesgo de inundaciones, especialmente en áreas costeras. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene avisos por inundaciones, oleaje elevado y condiciones costeras peligrosas en la zona de Boston.

LLUVIAS Y VIENTOS MANTIENEN EN ALERTA A LAS AUTORIDADES

En Boston, el NWS reportaba este domingo lluvia y fuertes vientos, con ráfagas que alcanzaban los 65 kilómetros por hora. Además, permanecían vigentes una alerta por inundaciones, un aviso de inundación costera y otro por oleaje elevado.

En Nueva York, el pronóstico contemplaba lluvias intensas y vientos del este con ráfagas que podían alcanzar cerca de 76 kilómetros por hora, además de riesgo de nuevas precipitaciones durante la noche.

La tormenta también ha provocado inundaciones costeras y afectaciones en distintos puntos del corredor noreste, mientras las autoridades recomiendan limitar los desplazamientos y mantenerse alejados de zonas expuestas al oleaje.

UN MUERTO Y DECENAS DE MILES SIN ELECTRICIDAD

La tormenta dejó al menos una víctima mortal en Nueva York después de que un árbol cayera sobre un hombre de 56 años en Brooklyn, según medios locales.

Los cortes de electricidad afectaron a decenas de miles de usuarios en varios estados de la región, mientras las condiciones meteorológicas también provocaron interrupciones en el transporte aéreo.

Cientos de vuelos fueron cancelados o sufrieron retrasos y varias actividades culturales tuvieron que ser suspendidas debido a las condiciones adversas.

CANCELAN EVENTOS Y CONCIERTOS

Entre los eventos afectados figuran festivales musicales programados en Nueva York y Maryland. También fueron cancelados conciertos que el cantante británico Ed Sheeran tenía previstos cerca de Boston.

Los organizadores de Global Citizen anunciaron la suspensión de su evento en Central Park debido a las condiciones meteorológicas y señalaron que la decisión respondió a razones de seguridad.

El fenómeno, conocido como nor’easter, se caracteriza por fuertes vientos provenientes del noreste y puede generar lluvias intensas, inundaciones costeras, oleaje peligroso y, en determinadas condiciones, nevadas.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución del sistema y exhortan a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones en zonas costeras y propensas a inundaciones.

of-am