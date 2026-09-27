ERD intercepta una yola con 16 haitianos en situación irregular

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MONTECRISTI.– Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) interceptaron a 16 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, momentos después de ingresar al territorio nacional por vía marítima, en un operativo realizado la madrugada de este sábado en Playa Costa Verde, provincia Montecristi.

La intervención se produjo alrededor de las 2:00 de la madrugada durante un patrullaje preventivo realizado por miembros de la Dirección de Inteligencia Militar (S-2) y tropas de infantería de la 15ta. Compañía del ERD.

OCHO HOMBRES Y OCHO MUJERES

De acuerdo con el informe militar, el grupo estaba integrado por ocho hombres y ocho mujeres, entre ellas una menor de edad.

Los extranjeros habrían llegado a la costa a bordo de una yola que, tras el desembarco, emprendió la huida en dirección a alta mar.

Los militares trasladaron a los detenidos hasta la sede de la unidad del ERD en Montecristi, donde fueron sometidos a un proceso de depuración.

Posteriormente, el grupo fue entregado a inspectores de la Dirección General de Migración (DGM), organismo que se encargará de realizar los procedimientos correspondientes y gestionar su repatriación conforme a las disposiciones de la Ley General de Migración 285-04.

REFUERZAN VIGILANCIA EN LA FRONTERA

La Comandancia General del Ejército, bajo la dirección del mayor general Jimmy Arias, destacó que la intervención forma parte de las labores de vigilancia que mantienen las tropas tanto en la frontera terrestre como en el litoral marítimo.

La institución señaló que la operación evidencia el nivel de alerta y preparación operacional de sus unidades para detectar y contener el ingreso irregular de personas por las zonas costeras del país.

El Ejército informó que continuará reforzando los patrullajes y las labores de inteligencia en los puntos vulnerables de la frontera y el litoral marítimo, como parte de las acciones destinadas a prevenir el ingreso irregular al territorio dominicano.

of-am