Defensor del Pueblo cuestiona muertes de civiles a manos PN

SANTO DOMINGO.- El Defensor del Pueblo de República Dominicana, Pablo Ulloa, ha cuestionado de manera expresa las muertes de presuntos delincuentes ocurridas durante supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional.
Sostuvo que la muerte de una persona no puede utilizarse como sustituto de una condena judicial. Agregó que los casos deben seguir el procedimiento establecido por el Estado de derecho: la Policía investiga, el Ministerio Público presenta las acusaciones y los tribunales determinan la responsabilidad penal.
Ulloa proclamó que el combate a la delincuencia debe apoyarse en inteligencia e investigaciones que permitan desarticular las estructuras criminales y construir expedientes sólidos, en lugar de reducir la actuación policial al uso de la fuerza letal. En ese contexto expresó: “Tenemos que entender que la Policía no es solamente matar y tirar”.
YA HABÍA CUESTIONADO LA ACTUACIÓN POLICIAL
La posición de Ulloa no es nueva. En octubre de 2024, solicitó formalmente a la Policía Nacional un informe sobre las personas fallecidas en supuestos intercambios de disparos con agentes. En aquella oportunidad manifestó preocupación porque, hasta entonces, más de 54 ciudadanos habían muerto en enfrentamientos con la Policía durante ese año. Resaltó que la frecuencia de estos hechos generaba dudas razonables sobre si el uso de la fuerza letal estaba siendo proporcional.
Recordó que la Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16) establece la proporcionalidad como uno de los principios de actuación policial y dispone que el uso de la fuerza debe ser la última opción, sujeto a criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.
En 2024, además, el Defensor del Puelo solicitó información sobre cuántas muertes se habían producido durante actuaciones y persecuciones policiales, cuántas investigaciones internas se habían abierto por posible uso excesivo de la fuerza y cuántos agentes habían sido sometidos a la Justicia cuando.
sp-am
Está gente no quieren la paz en el país ellos quieren que las población siga aterrada con miedo cuando salen a las calles eso no es vida vivir controlado por delincuente
asarozo.
HDP y porque no te pronuncia sobre el asesinato de de esposo de Julian oro duro, si sigues de esa forma hay que sustuirte del cargo, con esas declaraciones el cargo te queda grande
POR QUE LA CRUZ NO HA LLEGADO A TU CASA PAYASO ….
Cojollo
Claro que. Va a cuestionar,,, Ahora!!!
Hasta que le maten, a su mama, su esposa, o un hijo, o una hermana
Hasta ahy va ir todo bien
Despues el mismo
Cuando le toque, entonces, el mismo, va a pedir la 29
Por dios
Cojollo
Ahora este inepto se va ha poner a defender los delincuentes, usted caballero es defensor del pueblo pero del pueblo honesto y trabajador no de los delincuentes, usted gana un buen sueldo y eso sale del pueblo, aquí hay gente que defienden a los delincuentes durante no le toca a ellos y no pregúntenle a los que han sido afectado por los delincuentes.
Ese no es su rol, intruso
Es necesario manos dura contra la delincuencia y delincuentes de todo nivel. El país necesita ser limpiado.
Así es Men
Abras que matar a un pais completos para limpiarlo