Defensor del Pueblo cuestiona muertes de civiles a manos PN

SANTO DOMINGO.- El Defensor del Pueblo de República Dominicana, Pablo Ulloa, ha cuestionado de manera expresa las muertes de presuntos delincuentes ocurridas durante supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional.

Sostuvo que la muerte de una persona no puede utilizarse como sustituto de una condena judicial. Agregó que los casos deben seguir el procedimiento establecido por el Estado de derecho: la Policía investiga, el Ministerio Público presenta las acusaciones y los tribunales determinan la responsabilidad penal.

Ulloa proclamó que el combate a la delincuencia debe apoyarse en inteligencia e investigaciones que permitan desarticular las estructuras criminales y construir expedientes sólidos, en lugar de reducir la actuación policial al uso de la fuerza letal. En ese contexto expresó: “Tenemos que entender que la Policía no es solamente matar y tirar”.

YA HABÍA CUESTIONADO LA ACTUACIÓN POLICIAL

La posición de Ulloa no es nueva. En octubre de 2024, solicitó formalmente a la Policía Nacional un informe sobre las personas fallecidas en supuestos intercambios de disparos con agentes. En aquella oportunidad manifestó preocupación porque, hasta entonces, más de 54 ciudadanos habían muerto en enfrentamientos con la Policía durante ese año. Resaltó que la frecuencia de estos hechos generaba dudas razonables sobre si el uso de la fuerza letal estaba siendo proporcional.

Recordó que la Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16) establece la proporcionalidad como uno de los principios de actuación policial y dispone que el uso de la fuerza debe ser la última opción, sujeto a criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.

En 2024, además, el Defensor del Puelo solicitó información sobre cuántas muertes se habían producido durante actuaciones y persecuciones policiales, cuántas investigaciones internas se habían abierto por posible uso excesivo de la fuerza y cuántos agentes habían sido sometidos a la Justicia cuando.

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