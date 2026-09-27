SANTIAGO: Tres muertos en supuestos enfrentamientos PN

Agentes de la PN en uno de los lugares de los hechos.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Tres hombres murieron en las últimas 24 horas en hechos separados ocurridos en Santiago y otras localidades de la región, después de resultar heridos durante supuestos enfrentamientos a tiros con agentes de la Policía Nacional que realizaban operativos para localizarlos.

Uno de los fallecidos fue identificado como Jesús Alberto Aracena Castillo, alias “Bebeco”, quien murió tras un supuesto intercambio de disparos con miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en el sector Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste.

“BEBECO” ERA BUSCADO POR LAS AUTORIDADES

De acuerdo con la versión ofrecida por la Policía Nacional, Aracena Castillo era buscado por su presunta vinculación con investigaciones relacionadas con homicidios, robos y porte ilegal de armas de fuego.

La institución indicó que el hombre figuraba entre las personas requeridas por las autoridades y era considerado uno de los más buscados en la zona.

Según el informe policial, durante el operativo Aracena Castillo habría disparado contra los agentes, quienes respondieron al fuego. El hombre resultó herido y posteriormente falleció.

La Policía no ofreció detalles sobre posibles agentes lesionados ni precisó las circunstancias exactas en que se produjo el intercambio de disparos.

OTRO CASO EN BELLA VISTA

En un segundo hecho, José Ignacio Rodríguez, alias “Ignacio”, de 48 años, murió luego de resultar herido durante un supuesto enfrentamiento con agentes del Dicrim en el sector Pastor Bella Vista, en Santiago.

La Policía informó que Rodríguez era buscado mediante órdenes de arresto por su presunta vinculación con varios hechos delictivos.

De acuerdo con la institución, los agentes realizaban un operativo para localizarlo cuando el hombre, al percatarse de su presencia, habría realizado varios disparos contra los policías.

Los agentes respondieron a la agresión y Rodríguez resultó herido. Posteriormente fue trasladado a un centro de salud, donde murió mientras recibía atención médica.

TERCER CASO EN VILLA VÁSQUEZ

El tercer fallecido fue identificado como Cristhofer Carlos Belliard, alias “Cri Cri”, quien murió después de resultar herido de bala durante una intervención policial en el municipio de Villa Vásquez.

Las autoridades investigan las circunstancias de este último caso, mientras los cuerpos de los fallecidos son sometidos a los procedimientos correspondientes.

Los tres hechos ocurrieron de manera separada durante las últimas 24 horas, según los informes suministrados por la Policía Nacional.

of-am