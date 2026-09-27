PUERTO RICO: Principal diario publica última edición 56 años

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San Juan, 27 sep.- El grupo mediático puertorriqueño GFR Media publicó este domingo la última edición de su principal periódico, El Nuevo Día, el de mayor circulación en Puerto Rico, tras 56 años ininterrumpidamente distribuyéndose en la isla.

«El papel termina. El periodismo continúa», lee la última portada impresa hoy del diario.

«El Nuevo Día entra en su próxima etapa al despedirse de una edición impresa que marcó la historia de Puerto Rico. Ahora el diario se lanza de lleno en el mundo digital», agrega este comentario en la portada.

Específicamente, fueron 20.411 publicaciones impresas de El Nuevo Día desde su primera edición el 20 de mayo de 1970, en cuya portada se destacó el triunfo de Joaquín Balaguer como presidente de la República Dominicana.

GFR Media publicó también el pasado 24 de septiembre la última edición impresa de su otro periódico, Primera Hora, que se estrenó en el año 1997.

Debido a la conclusión de ambas impresiones, unos 150 empleados de la empresa, en su mayoría comunicadores, quedaron desempleados.

De acuerdo con la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, desde el año 2015 al 2025, el Grupo Ferré Rangel, dueño de GFR Media, ha reducido su grupo de trabajadores de 400 a menos de 100.

El Nuevo Día surgió cuando, en 1970, Antonio Luis Ferré le compró el periódico El Día, que operaba desde Ponce, a su padre, el exgobernador Luis A. Ferré, quien lo había adquirido en 1945, pero prefería no conservarlo tras ganar las elecciones de 1968.

Antonio Luis mudó la cabecera a San Juan, estableció su primera sede en Puerta de Tierra y, el 20 de mayo de 1970 publicó la edición Año I. Vol 1, según detalló el periodista Benjamín Torres Gotay en una reseña este domingo.

La dirección del periódico estuvo durante su primera década y media a cargo de Carlos Castañeda, un experimentado periodista cubano que revolucionó el mundo del periodismo en Puerto Rico al introducir conceptos y prácticas que en la isla no se acostumbraban, como fotos grandes, publicaciones tipo revista y atención a temas de deportes y farándula.

En el año 1979, El Nuevo Día alcanzó una circulación de 149.000 ejemplares, se le agregaron nuevas secciones, inauguró su celebrada edición dominical y superó la facturación en publicidad de los demás periódicos.

Además, cuando a mediados de los años 80 problemas financieros y laborales llevaron al cierre del periódico El Mundo, que existía desde 1919, El Nuevo Día se consolidó como el diario número uno de Puerto Rico.

A mediados de los años 90, cuando El Nuevo Día llegó a tener una circulación dominical de cerca de 200.000 ejemplares, surgió internet, lo que llevó al diario a ser el primer medio con página web en la isla. EFE

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