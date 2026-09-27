Irán captura otro submarino no tripulado de los EEUU en Ormuz

TEHERAN 27 Sep.- La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este domingo la captura de un segundo submarino no tripulado del Ejército de Estados Unidos en aguas del estrecho de Ormuz, sin que las fuerzas estadounidenses se hayan pronunciado al respecto, en el marco del conflicto abierto por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático. Estados Unidos ha desmentido la captura.

Así, ha indicado en un comunicado que el aparato, un Remus 600, ha sido capturado «en una operación coordinada y compleja de Inteligencia y guerra electrónica», antes de resaltar que el submarino «era operado por el Ejército terrorista estadounidense para labores de espionaje en el estrecho de Ormuz».

La Guardia Revolucionaria ha resaltado que este sumergible «avanzado» está ya en manos de «especialistas» para intentar obtener la información que posea, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

«La Armada de la Guardia Revolucionaria declara firmemente que el estrecho de Ormuz está cerrado y que estamos tomando medidas contundentes e implacables contra los movimientos peligrosos y el tráfico no autorizado a través del mismo», ha zanjado en su comunicado.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Mohebi, reseñó el martes que el organismo iniciaría labores de «ingeniería inversa» en un submarino no tripulado estadounidense capturado previamente en aguas del estrecho de Ormuz, y destacó que el conflicto «ha demostrado que las tecnologías estadounidenses más avanzadas en la industria militar y de defensa han quedado bajo control de Irán».

El sumergible, según Irán, cuenta con la tecnología «más avanzada en el ámbito de los sumergibles», fue entregado a la flota del Ejército estadounidense «en 2025», tiene unos 5,8 metros de eslora y pesa cerca de tres toneladas. Su diseño, de acuerdo con el fabricante de este modelo de submarino autónomo tipo Dive-LD, la empresa Anduril, está pensado para que de forma independiente pueda llevar a cabo misiones de larga duración en aguas profundas.

Más tarde, un portavoz del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Tim Hawkins, ha rechazado la información iraní que ha relacionado con la situación «evidentemente desesperada» que atraviesa. «Mantenemos el control operativo de todos nuestros drones», ha afirmado en declaraciones a la cadena Al Jazira.