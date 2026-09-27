Extraditan a Miami a dos de RD acusados de narcotráfico

República Dominicana extradita a EE.UU. a dos dominicanos requeridos por narcotráfico
SANTO DOMINGO.- República Dominicana extraditó a Estados Unidos a dos acusados de narcotráfico por un tribunal federal de Florida.
Rafael H., conocido como “Pequeño” o “Viejo”, y Domingo R., alias “Tyson” o “El Sobrino” fueron llevados al Aeropuerto Internacional de Las Américas por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (*DNCD) que los entregaron a alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).
Las autoridades estadounidenses los acusa de asociación delictuosa para distribuir cinco kilogramos de una mezcla o sustancia con una cantidad detectable de cocaína, con conocimiento de que sería importada de forma ilegal a territorio estadounidense.