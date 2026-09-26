Trump ve inaceptable propuesta de Irán reabrir estrecho Ormuz

WASHINGTON 26 Sep.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado este sábado su rechazo a la última propuesta de Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y la ha calificado de «inaceptable».

«Rechazo su propuesta. Quieren llegar a un acuerdo en el que reabren de inmediato el estrecho porque están perdiendo, de mucho», ha afirmado Trump en respuesta a preguntas de la prensa antes de partir desde la Casa Blanca hacia un partido de la liga universitaria de fútbol americano en el Neyland Stadium de Knoxville, Tennessee.

«Quieren llegar a un acuerdo y creo que eso es bueno. Yo también quiero un acuerdo, pero ese acuerdo sería inaceptable», ha añadido el mandatario estadounidense.

El viernes el Gobierno iraní planteó la iniciativa basada en el memorándum de entendimiento de Islamabad y que incluía el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano.