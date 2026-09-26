Crimen contra «Oro Duro» se planificó durante semanas

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Santo Domingo. El Ministerio Público sostiene que la muerte de Zeneida Socorro Castillo y las agresiones contra su esposo, Gilberto Julián Sarante Perdomo, fueron el resultado de un plan criminal previamente coordinado.

Según la solicitud de medida de coerción depositada ante los tribunales, los imputados Kevin Dariel Germán Troncoso, Lawrence Mark Liranzo Marcos (a) Chiquito, Phillips Michael Tejeda Vásquez y/o Michael Tejeda y Juan Carlos Hernández García y/o Juan Carlos Peña habrían participado en distintas etapas de la planificación y ejecución del hecho.

La acusación provisional establece que dos de los imputados habrían ingresado a la residencia de las víctimas aprovechando una relación previa de confianza con Zeneida Socorro Castillo.

El documento señala que, posteriormente, los agresores habrían atacado a la víctima y a su esposo, para luego sustraer dinero, prendas y otros objetos de valor.

La investigación también habría permitido establecer reuniones previas entre los imputados y la utilización de una motocicleta para desplazarse hasta la residencia.

El Ministerio Público sostiene que la investigación incluye imágenes de cámaras de vigilancia, levantamientos técnicos, declaraciones, allanamientos y otras evidencias que serán presentadas durante el proceso.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los cuatro imputados y que el proceso sea declarado complejo debido a la pluralidad de involucrados, víctimas y diligencias investigativas pendientes.