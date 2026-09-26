COLOMBIA: Interceptan 1,5 toneladas cocaína río Venezuela

CARACAS 26 Sep.- La Armada colombiana ha informado de que se ha incautado de 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína en el río Meta, concretamente en una embarcación que estaría trasladando la droga hacia Venezuela.

«Fue interceptada una embarcación que transportaba aproximadamente 1.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 38 bultos», ha explicado la Armada en un comunicado que indica que la droga podría haberse vendido por unos 80 millones de dólares.

A bordo de la embarcación iban dos hombres, quienes al advertir la presencia de las unidades de la Armada llevaron la embarcación hasta la orilla, la abandonaron y huyeron.

Los uniformados trasladaron la embarcación hasta un puerto seguro, donde unidades de Policía Judicial de Antinarcóticos realizaron las pruebas de identificación de la sustancia que confirmaron la presencia de 1.498 kilos de cocaína.

La droga procedía del corredor La Primavera-Nueva Antioquia-La Venturosa y su destino era el territorio venezolano, donde, presuntamente, sería recibido por una comisión armada del Frente de Guerra Oriental de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque su destino final podría haber sido Centroamérica y Europa.