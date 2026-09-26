Detienen a 1,284 extranjeros en gran jornada migratoria en RD

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que 1,284 extranjeros fueron detenidos durante una jornada nacional de interdicción migratoria realizada el jueves 24 de septiembre, con Dajabón como la provincia que registró el mayor número de casos, con 231.

Santo Domingo ocupó el segundo lugar, con 219 detenidos, seguido de Valverde, con 143. También se reportaron 125 detenciones en Independencia, 96 en Montecristi, 78 en Elías Piña, 78 en Pedernales, 53 en Espaillat y 51 en La Altagracia.

DGM Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD COORDINAN OPERATIVOS

De acuerdo con la DGM, sus equipos detuvieron directamente a 646 personas, mientras que otras 392 fueron entregadas por el Ejército de República Dominicana, 162 por la Policía Nacional y 84 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).

Las intervenciones abarcaron municipios cabecera, comunidades y sectores previamente identificados mediante las labores de control migratorio.

La institución detalló que también fueron detenidos 41 extranjeros en Sánchez Ramírez, 36 en Puerto Plata, 32 en Peravia, 30 en Barahona, 13 en Bahoruco, 13 en María Trinidad Sánchez, 12 en San Juan, 10 en La Romana, nueve en Samaná, dos en La Vega y dos en El Seibo.

MÁS DE 700 DEPORTADOS POR LA FRONTERA

Por los diferentes puestos de control migratorio de la frontera con Haití fueron deportadas 743 personas.

Dajabón concentró 472 deportaciones, mientras que por Jimaní fueron deportadas 117 personas, por Pedernales 78 y por Elías Piña 76.

La Dirección General de Migración indicó que mantiene estas operaciones como parte de las acciones permanentes de control migratorio en todo el territorio nacional, mediante despliegues coordinados y presencia operativa en zonas urbanas, rurales y fronterizas.

Según la institución, estas actuaciones se realizan en cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia migratoria.

of-am