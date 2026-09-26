PLD reafirma neutralidad y la transparencia consulta octubre

Reunión de la Comisión Organizadora de la Consulta Sobre Aspirantes Presidenciales del PLD.

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SANTO DOMINGO.- La Comisión Organizadora de la Consulta Sobre Aspirantes Presidenciales (Conap-2026) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reafirmó este viernes su compromiso con la neutralidad, la transparencia y el cumplimiento de su reglamento, al tiempo que llamó a la militancia a preservar la unidad y el respeto a la organización.

La posición está contenida en un comunicado publicado en espacios pagados de medios impresos y digitales, en el que la Comisión también reiteró su condición de árbitro de la consulta programada para el próximo 18 de octubre y explicó el alcance del proceso.

CONSULTA NO DEFINE CANDIDATURA

La Conap-2026 precisó que la consulta constituye un ejercicio de medición de simpatía de carácter no vinculante y que no sustituye ni anticipa el proceso interno de elección de candidaturas previsto en la Ley 33-18, que deberá realizarse entre julio y octubre de 2027 bajo una de las cinco modalidades establecidas por esa legislación.

“Por lo tanto, la Consulta no elige ni proclama a nadie”, enfatizó la Comisión.

ACLARAN SITUACIÓN DEL PADRÓN

El organismo ofreció detalles sobre la decisión adoptada durante su reunión del 22 de septiembre, relacionada con ciudadanos incluidos en el padrón de la consulta debido a la existencia de registros múltiples.

Aclaró que ninguna persona ha sido excluida del padrón del PLD y que quienes figuren con múltiples afiliaciones tendrán la posibilidad de participar en la consulta mediante la plataforma PLDConsultaTe.do.

La Comisión también recordó los criterios establecidos en los Estatutos del PLD para la afiliación y afirmó que ha trabajado junto a representantes de los aspirantes presidenciales bajo condiciones de igualdad y garantías.

Finalmente, sostuvo que sus decisiones son adoptadas en sesiones formales y constan en actas, por lo que las opiniones de dirigentes externos a la Comisión no la comprometen.

El organismo exhortó a los aspirantes, sus representantes y la militancia a dirimir diferencias mediante los mecanismos partidarios establecidos y respetar las normas sobre actividades permitidas y prohibiciones durante la consulta.

an/am