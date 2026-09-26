Aspiran a la presidencia nueve candidatos en elecciones Haití

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Puerto Príncipe, 26 sep.- El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití registró hasta hoy a nueve candidatos de partidos políticos para las próximas elecciones, cuya primera votación está programada para el 13 de diciembre.

Los primeros de esos aspirantes al cargo en integrar la plataforma en línea de esa institución fueron Jocelerme Privert, líder de Ayiti TransfÃ²me; y Claude Joseph, comprometidos con el Desarrollo, añadió el periódico Le Nouvelliste.

Ricardo Jean-Pierre (Partido Nacionalista), Gary Bodeau (Agrupación Rekonsilye) y Wilson Jeudy (Visión-Acción-Realización) integran también la lista, que estará sujeta a cambios, según lo estipulado por el Decreto Electoral que rige los comicios.

Los restantes candidatos presidenciales son Wilner Joseph, (Agrupación Viktwa); Joseph Maxo, (Despertar de los Ciudadanos); Munir Joseph Moura (Movilización para el progreso); y Gandy Dorfeuille (Juntos Somos Fuertes).

Esa novena de aspirantes a la máxima magistratura inscritos en el proceso en línea, vigente hasta el 9 de octubre, deben presentar ahora su documentación ante el CEP, cuyas autoridades publicarán en su momento la nómina definitiva, explicó Le Nouvelliste.

También 30 de las 105 organizaciones políticas autorizadas por el CEP lograron inscribirse como candidatas, al cumplir el requisito de 30 mil afiliados exigido por el Decreto Electoral.

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