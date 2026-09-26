Rusia apela a los acuerdos entre Putin y Trump sobre Ucrania

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MOSCU 26 Sep.- El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha manifestado este sábado la disposición de su Gobierno a volver a los conocidos como acuerdos de Anchorage sobre Ucrania, alcanzados el 15 de agosto de 2025 en la ciudad de Alaska entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin.

«Creemos que se alcanzó un acuerdo en Anchorage y eso sigue en pie. Mientras, Europa siente que se está quedando atrás», ha planteado Lavrov en rueda de prensa desde Nueva York, donde se encuentra de visita para asistir a la sesión anual de la Asamblea General de la ONU.

«Todo el mundo que sigue la situación dice que Europa busca desesperadamente una oportunidad de meterse en el proceso (de negociación sobre Ucrania) que impulsa Estados Unidos», ha señalado.

Lavrov ha destacado que hay «contactos regulares» con la Administración estadounidense como un regreso a la «diplomacia normal» y ha argumentado que la relación no se reduce a declaraciones diarias para condenar a Rusia y exigir su «derrota estratégica».

El jefe de la Diplomacia rusa ha criticado a las potencias europeas que están poniendo en peligro el sistema de seguridad europeo por el «objetivo utópico» de contener a Rusia. «Europa está haciendo todo lo que puede para impedir una resolución pacífica y para frustrar cualquier perspectiva de negociación que tanto interesa a muchos, incluida la Administración Trump», ha asegurado.

En cambio, envían financiación y armamento a Ucrania para «seguir soñando con una derrota estratégica de Rusia». «Pero esos sueños, como ha ocurrido tantas veces en el pasado, llevará a los guerreristas a un callejón sin salida», ha advertido.

Lavrov se ha reunido en Nueva York con el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, el primer encuentro de este nivel desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. El propio responsable ruso ha confirmado el encuentro, aunque no ha propiciado «nada nuevo».

«Le pregunté por su mensaje. Sacó algunas notas y leyó un texto con una réplica fiel de lo que Alemania dice oficial y públicamente a través de sus líderes (…). No he aprendido nada. El subtexto era que ‘he venido a usted’ y que ‘he accedido a contactar con usted'», ha relatado.

of-am