Leones del Escogido reciben 35 jugadores primer día prácticas

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BOCA CHICA.- Un total de 35 jugadores se reportó este viernes al primer día de entrenamientos de los bicampeones nacionales Leones del Escogido, jornada celebrada en la academia de los Yankees de Nueva York.

La primera sesión de trabajo fue encabezada por el mánager Ramón Santiago y contó con la presencia de varios jugadores de experiencia, entre ellos los lanzadores Víctor Santos, Radhamés Liz, Aneurys Zabala y Dinelson Lamet, además del jardinero Carlos Jiménez y los jugadores de cuadro Iván Castillo y Luis De los Santos.

También se incorporaron José Mejía, seleccionado por los Leones en la segunda ronda del Sorteo de Novatos 2026, y el lanzador derecho Mauricio Estrella, escogido en la quinta ronda.

JUGADORES DE POSICIÓN

Entre los jugadores de posición que asistieron a la convocatoria estuvieron Capri Ortiz, Jimmy Paredes, Carlos Jiménez, Darlin Moquete, Randy Florentino, Dervy Ventura, Iván Castillo, Luis De los Santos, Alejandro Mejía, Modeifi Marte y José Mejía.

LANZADORES

El grupo de lanzadores estuvo integrado por Wilkin Paredes, Augusto Calderón, Domingo Acevedo, Gabriel Ynoa, Yorlin Calderón, Brayan Castillo, Aneurys Zabala, Héctor Pérez, Juan Mercedes, Luis Flores, Cristofer Gómez, José Cabrera, Ángel Sánchez, Randy Berigüete, Radhamés Liz, Dinelson Lamet, Jojanse Torres y Mauricio Estrella.

INVITADOS

Como invitados participaron los lanzadores Teófilo Méndez, Jarlin García, Nicolás De la Cruz, Tyrone Julie y Melvin Adón, además del jugador de cuadro Samil De la Rosa.

Los Leones, que vienen de conquistar dos campeonatos nacionales consecutivos, continúan así la preparación de su plantilla con miras a la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

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