Dólar se mantiene cerca de RD$60 este fin de semana

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Santo Domingo. El dólar estadounidense se mantendrá este fin de semana con una tasa oficial de referencia cercana a los RD$60, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de la República Dominicana.

Al cierre del 25 de septiembre de 2026, la tasa oficial se ubicó en RD$59.2770 para la compra y RD$59.6450 para la venta.

Estos valores servirán de referencia para las operaciones del Banco Central hasta el 28 de septiembre de 2026, según informó su Departamento de Tesorería.

El organismo explicó que las tasas corresponden al promedio ponderado de las operaciones realizadas en el mercado spot durante la jornada, sin incluir transacciones de derivados financieros.

La tasa de compra del mercado spot también es utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos denominados en moneda extranjera, conforme a las disposiciones de la Junta Monetaria.