Alerta por falsificación de reportes de patología

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Santo Domingo. La Sociedad Dominicana de Patología (SODOPA) alertó sobre un aumento de denuncias relacionadas con la falsificación de reportes de patología, una práctica que, según la entidad, podría tener implicaciones médicas y legales.

En un comunicado, la organización señaló que durante los últimos seis meses ha recibido con mayor frecuencia reportes sobre documentos médicos presuntamente falsificados, cuyos propósitos no han sido determinados en todos los casos.

SODOPA explicó que el informe anatomopatológico es un documento médico oficial con implicaciones legales, debido a que describe los hallazgos obtenidos de muestras de tejidos, células o fluidos corporales y sirve de respaldo para decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

Ante esta situación, la entidad recomendó a los patólogos fortalecer los mecanismos de validación, seguridad, entrega y trazabilidad de estos documentos, además de denunciar cualquier indicio de alteración o manipulación.

SODOPA indicó que los casos que involucren la actuación de un médico pueden ser comunicados al Comité de Ética del Colegio Médico Dominicano (CMD). Cuando existan posibles actuaciones dolosas relacionadas con una ARS, las denuncias deben presentarse ante la aseguradora correspondiente.

Asimismo, si los hechos pudieran constituir delitos, recomendó acudir a las autoridades judiciales competentes, incluyendo la Procuraduría Fiscal y la Policía Nacional.

La sociedad sostuvo que estas acciones buscan evitar cualquier complicidad con prácticas ilícitas, facilitar las investigaciones y proteger la seguridad de los pacientes y la integridad del ejercicio de la patología.

“La autenticidad de un reporte de patología no es un detalle administrativo: es parte esencial de la seguridad del paciente y de la responsabilidad profesional”, afirmó la entidad.