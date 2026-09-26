Muere niña de 11 años tras accidente en juego mecánico

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HATO MAYOR.- Una niña de 11 años falleció este sábado luego de permanecer ingresada en estado delicado tras resultar gravemente herida en un accidente ocurrido en un juego mecánico durante las fiestas patronales de Hato Mayor.

El hecho ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre, cuando la menor y otras dos niñas fueron expulsadas de la atracción denominada “La Estrellita”, luego de que uno de los asientos se abriera mientras el aparato se encontraba en movimiento.

LA MENOR FUE INGRESADA EN CUIDADOS INTENSIVOS

La niña sufrió un trauma craneoencefálico de consideración y fue trasladada al Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, donde recibió atención médica y permaneció ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

Pese a la atención recibida, la menor falleció este sábado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Su hermana, de 13 años, también resultó herida en el accidente y sufrió un trauma craneoencefálico leve, por lo que quedó bajo observación médica. Una tercera menor presentó lesiones de menor consideración y posteriormente fue dada de alta.

INVESTIGAN FALLAS DE SEGURIDAD

Tras el accidente, las autoridades clausuraron la feria mecánica e iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las posibles responsabilidades.

El fallecimiento de la menor ha causado consternación en Hato Mayor, mientras las autoridades profundizan las pesquisas sobre las condiciones de seguridad y el funcionamiento de la atracción involucrada.

dh/of-am