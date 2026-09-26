Comunidad Cristiana reconoce a Abinader en el Día de la Biblia

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SANTO DOMINGO.- La Comunidad Cristiana Nacional reconoció este sábado al presidente Luis Abinader por su respaldo a la comunidad cristiana y a la celebración del Día Nacional de la Biblia, destacando su disposición de abrir las puertas del Palacio Nacional durante seis años consecutivos para conmemorar esta fecha.

El reconocimiento fue entregado durante un acto celebrado en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde el mandatario agradeció la distinción y afirmó que esta representa un compromiso mayor con sus responsabilidades.

“Este reconocimiento me compromete cada día más. El Gobierno pasa, los hombres pasan, pero Dios permanece”, expresó Abinader.

ABINADER DESTACA EL PAPEL DE LA FE

El jefe de Estado sostuvo que su fe constituye una guía permanente en el ejercicio de sus responsabilidades y reiteró su agradecimiento a la comunidad cristiana por la distinción.

Durante la actividad, el enlace del Gobierno con las Iglesias Evangélicas y coordinador del Gabinete de la Familia, Milcíades Franjul, destacó el respaldo del mandatario a las actividades conmemorativas del Día Nacional de la Biblia.

Franjul también resaltó el aporte social de las iglesias cristianas en favor de las familias, los jóvenes y las comunidades.

“LA BIBLIA, FUNDAMENTO DE UNA REPÚBLICA CON VALORES”

De su lado, el presidente de la Alianza Evangélica Dominicana, Reynaldo Franco Aquino, destacó el papel de la Biblia como fuente de esperanza, paz y orientación para millones de personas.

También resaltó la presencia de la Biblia en el escudo de la República Dominicana como parte de los elementos vinculados a la identidad nacional.

La placa entregada al presidente Abinader lleva el lema “La Biblia, fundamento de una República con valores” y fue otorgada por representantes de distintas organizaciones cristianas del país.

La actividad fue realizada con motivo del Día Nacional de la Biblia, cuya celebración está prevista para este domingo 27 de septiembre.

dh/of-am