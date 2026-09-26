Más de 1,100 recién nacidos han muerto en Dominicana en 2026

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SANTO DOMINGO.- Más de 1,100 recién nacidos han muerto en República Dominicana en lo que va de 2026, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), correspondientes a la semana epidemiológica 36.

El informe registra 1,349 muertes de menores de un año, de las cuales 1,100 ocurrieron durante los primeros 28 días de vida, período en el que se clasifican como muertes neonatales. Esta cifra representa el 81.5 % de las defunciones infantiles notificadas durante el período.

PREMATURIDAD Y TRASTORNOS RESPIRATORIOS

Entre las principales causas asociadas a las muertes neonatales figuran la prematuridad, los trastornos respiratorios, el bajo peso al nacer, la asfixia perinatal y las infecciones, incluidos casos de sepsis.

Solo durante la semana epidemiológica 36 fueron notificadas 49 muertes infantiles, de las cuales 18 correspondieron a recién nacidos.

Las autoridades sanitarias mantienen bajo seguimiento los indicadores de mortalidad infantil y realizan evaluaciones en centros de salud con el propósito de identificar factores relacionados con estos fallecimientos y fortalecer la atención materno-infantil.

LAS PRIMERAS SEMANAS DE VIDA CONCENTRAN LA MAYORÍA DE LOS FALLECIMIENTOS

La mortalidad neonatal constituye uno de los principales desafíos para la salud pública, debido a que las primeras semanas de vida concentran la mayor proporción de las muertes infantiles registradas en el país.

Aunque las estadísticas reflejan una reducción de las defunciones respecto al mismo período de 2025, los fallecimientos de recién nacidos continúan representando una proporción significativa de la mortalidad infantil en República Dominicana.

dh/of-am