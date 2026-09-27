Fuerte valora como ‘histórica y fructífera’ visita Abinader a NY

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NUEVA YORK.- El asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de las Comunidades Dominicanas del Exterior, Neftalí Fuerte, calificó como histórica y de alto impacto para la diáspora la agenda desarrollada por el presidente Luis Abinader en Nueva York, donde encabezó iniciativas concretas que dignifican y empoderan a los dominicanos residentes en el exterior.

Resaltó que el mandatario no vino solo a hablar de la diáspora, sino a entregar resultados tangibles que responden a reclamos de décadas de la comunidad. «El gobierno de Abinader está transformando la relación con la diáspora, ya no solo nos ve como fuente de remesas, sino como socios del desarrollo nacional», afirmó.

Uno de los momentos más emblemáticos de la visita de Abinader a la Gran Manzana, según Fuerte, fue la entrega del nuevo pasaporte biométrico dominicano, un documento con los más altos estándares internacionales de seguridad, que incluye un seguro de repatriación de restos mortales con cobertura de hasta 9,000 dólares.

“Con el pasaporte biométrico, el presidente Abinader le está devolviendo dignidad y respeto al dominicano en el exterior. Ya no somos ciudadanos de segunda con una libreta vulnerable. Ahora tenemos un pasaporte de primer mundo, que facilita la movilidad, protege nuestra identidad y nos posiciona como un país moderno y seguro”, declaró.

Recordó que “esa ha sido una de las grandes preocupaciones de nuestra comunidad en el exterior. Cuando tenemos una situación de muerte, las familias viven un drama humano y económico. Con este pasaporte biométrico, el presidente Abinader responde con dignidad y con humanidad a un reclamo histórico”.

Explicó que «este avance forma parte del proceso de modernización y transformación de los servicios consulares que impulsa el Gobierno».

300 BECAS PARA DOMINICANOS NY

Valoró también el encuentro con jóvenes estudiantes, graduados y profesores en Alianza Dominicana, organizado por Eridania Lora, Francia Vargas y la vicecónsul Isaura Nivar, en el que el mandatario anunció que otorgará 300 becas para dominicanos residentes en Nueva York.

“Estas 300 becas son una revolución silenciosa. Es la primera vez que tantos jóvenes dominicanos de la diáspora tendrán acceso a formación técnica y superior financiada por su propio Estado. Estamos pasando de la lógica de la remesa a la lógica del conocimiento. Estamos invirtiendo en el cerebro de nuestra diáspora, que es nuestro mayor capital”, sostuvo.

Explicó que las becas están orientadas a áreas de alta demanda en la ciudad, como tecnología, salud, finanzas, idiomas y emprendimiento, lo que permitirá mayor inserción laboral y movilidad social de los dominicanos.

«Ese fue un encuentro inspirador. El presidente no fue a prometer, fue a garantizar oportunidades para que nuestros jóvenes puedan competir en esta ciudad», subrayó.

INSIGNIA DE ORO AMERICAS SOCIETY

El asesor también destacó el reconocimiento otorgado al presidente Abinader con la Insignia de Oro, el más alto honor que concede Americas Society / Council of the Americas (AS/COA).

“Que Americas Society le otorgue al presidente Abinader su máxima distinción por su liderazgo en República Dominicana y el hemisferio y por promover el progreso económico, democrático e institucional en RD y la región, es un orgullo para cada dominicano dentro y fuera de la isla”, expresó.

Fuerte señaló que este galardón confirma que el liderazgo del mandatario trasciende lo nacional y que la comunidad dominicana en Estados Unidos se beneficia directamente de tener un presidente respetado en los círculos políticos y económicos más influyentes del continente.

“Cuando el presidente de la República Dominicana es respetado en Washington y en Wall Street, el dominicano del taxista, del salón, de la bodega y de la universidad también es respetado”, afirmó.

META 2036 PARA DUPLICAR EL PIB

De otro lado, Fuerte calificó como trascendental la inclusión formal de la diáspora en la plataforma Meta RD 2036, el plan de desarrollo con el que el Gobierno busca duplicar el Producto Interno Bruto de la República Dominicana para el año 2036.

“La diáspora por primera vez tiene un rol reconocido en la estrategia nacional de desarrollo. No somos observadores, somos actores convocados a aportar y participar del crecimiento del país. Eso es un cambio de paradigma”, sentenció.

HAMBRE CERO

El funcionario destacó también un logro que, a su juicio, ha pasado desapercibido y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calificó a República Dominicana como país que entra en la lista exclusiva de hambre cero.

Atribuyó este reconocimiento al nivel de prosperidad, seguridad alimentaria y estabilidad que vive el país. “Estamos viviendo nuestros mejores momentos. Hemos avanzado en todos los renglones, en seguridad ciudadana, en educación, en economía. Y ese reconocimiento de la FAO confirma que vamos por el camino correcto”, manifestó.

LA DIÁSPORA YA NO ES SOLO UN CAJERO AUTOMÁTICO

Fuerte agradeció el reconocimiento permanente que el presidente Abinader ha mostrado hacia los dominicanos residentes en el exterior. “Ya no somos solo un cajero automático para enviar remesas, aunque contribuimos mucho al mejoramiento de la vida de los dominicanos de allá y a la generación de paz social. Hoy somos tomados en cuenta como comunidad que aporta ideas, talento y soluciones”, enfatizó.

Finalmente, agradeció la acogida que el mandatario brindó a los dirigentes políticos del PRM de Estados Unidos y Canadá en un gran encuentro celebrado en Nueva Jersey, del cual «salimos muy satisfechos y fortalecidos». “Gracias presidente por tomarnos en cuenta. Seguiremos avanzando y trabajando para mejorar la vida de todos los dominicanos, donde quiera que nos encontremos”, concluyó.