Ve Gobierno perdió autoridad moral para negociar arroz con EU

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

LA VEGA, República Dominicana.- El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha perdido toda autoridad moral para negociar con Estados Unidos una revisión de las condiciones del DR-CAFTA sobre el arroz, afirmó el expresidente Leonel Fernández.

El también presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) dijo que el Gobierno comprometió su capacidad de negociación al autorizar importaciones masivas durante la campaña electoral de 2024 para favorecer intereses políticos del oficialismo, mientras luego pedía a Washington reconsiderar la liberalización que afecta a los productores nacionales.

Durante una multitudinaria juramentación de nuevos integrantes de su partido en Jarabacoa, Fernández denunció que de 500 mil quintales que se importaban, en 2024 se pasó a seis millones, procedentes de países distintos de Estados Unidos y sin el pago de aranceles.

«Hoy no tiene autoridad moral para representar al pueblo dominicano en unas negociaciones con los Estados Unidos. Eso es lo que ha ocurrido», manifestó.

Cuestionó que se otorgaran permisos conociendo sus implicaciones en la producción nacional y para el cumplimiento de los compromisos comerciales. Sostuvo que el Gobierno se vio obligado a derogar el Decreto 693-24, que protegía la producción de arroz, ante los cuestionamientos de Estados Unidos, porque una disposición administrativa no puede modificar un tratado internacional.

DEFENSA DEL SECTOR ARROCERO

Recordó que en República Dominicana hay alrededor de 30 mil productores, que unas 300 mil personas dependen directa o indirectamente de la actividad y que la producción nacional cubre cerca del 95% del consumo.

Explicó que los productores estadounidenses cuentan con menores costos y subsidios federales, lo que deja en desigualdad a los agricultores dominicanos frente al arroz libre de aranceles.

Reiteró que la solución debe construirse mediante el diálogo con productores, molineros y comerciantes, no con decisiones unilaterales. Recordó que el sábado se reunió con representantes del sector en Jima Abajo y puso a disposición los equipos técnicos de la organización.

«La democracia no solamente es electoral, la democracia es participativa», expresó.

JURAMENTACIÓN EN JARABACOA

Fernández afirmó que nunca había visto una multitud semejante en Jarabacoa y lo atribuyó al crecimiento de la Fuerza del Pueblo y al descontento con la gestión del PRM. También cuestionó la contaminación del vertedero Rabo del Chivo y la falta de pavimentación en El Tanque.

Entre los juramentados figuran el regidor José Tavárez, conocido como Yuli Peñaló, procedente del PRM; el comunicador Eddy Durán y el excandidato a diputado Fernando Manuel Núñez, junto a dirigentes y miembros de sus equipos políticos provenientes del PRM y del PLD.

«Asumo este compromiso con humildad y con la fe puesta en mi pueblo de Jarabacoa», dijo Peñaló. Durán expresó: «Pido perdón por haberlo adversado, por no haber entendido su visión de futuro».

Ambos reconocieron el trabajo del senador Omar Fernández para concretar las incorporaciones. Estuvieron presentes el doctor Juan José Domínguez, el presidente provincial de la Fuerza del Pueblo en La Vega, Enrique Ramírez, y otros dirigentes.