Fundación deplora prohibición equipos haitianos jueguen RD

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SANTO DOMINGO.- La Fundación Zile deploró la reiteración de la prohibición de que selecciones y clubes haitianos disputen partidos en instalaciones deportivas dominicanas y solicitó aclarar si la medida afecta también a los equipos de la comunidad haitiana establecidos en el país.

Consideró la decisión desproporcionada y perjudicial para los vínculos entre ambos pueblos.

El pronunciamiento responde a declaraciones del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, sobre el partido entre el Violette Athletic Club de Haití y el Portmore United de Jamaica, previsto para el martes 20 de octubre en el estadio Cibao FC de Santiago, por las semifinales del torneo de Clubes Campeones del Caribe de la Concacaf.

La Fundación, cuya misión es reforzar los lazos de solidaridad entre la República dominicana y la República de Haití, señaló que el Violette utiliza ese recinto desde 2022, mediante el pago de una cuota por partido y sin inconvenientes, y que se trata de una instalación privada ubicada en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Edwin Paraison, director ejecutivo de la organización binacional, advirtió sobre la confusión en los anuncios oficiales: primero se comunicó una prohibición general que parecía dirigida a la selección masculina haitiana; luego se aclaró que podría jugar como visitante, pero no como local; ahora se incluye expresamente a los clubes haitianos.

«Si cada nuevo partido obliga al ministro a formular otra aclaración, resulta evidente que la comunicación inicial fue muy confusa. Hace falta una disposición formal que establezca el alcance, las condiciones y la duración de la medida», expresó.

PARTIDO DEL 1 DE OCTUBRE

La controversia surgió tras el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf del 1 de octubre, ganado por Haití 4-1 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La Fundación recordó que el propio ministro destacó el éxito del encuentro, que contó con una presencia mayoritaria de aficionados haitianos.

Explicó que esa asistencia masiva se debió a que era la primera vez que la selección haitiana jugaba en la isla tras su participación mundialista, lo que motivó la llegada de delegaciones de Haití, Estados Unidos, Canadá, Francia y las Antillas, además de aficionados de la comunidad haitiana residente en el país.

Para ilustrar la dimensión de esa comunidad, citó cerca de 15.000 haitianos registrados en la seguridad social, unos 12.000 estudiantes universitarios y más de 244.000 inscritos en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) desde 2014-2015.

Sostuvo que el incidente en los accesos debe examinarse tomando en cuenta las deficiencias de organización y manejo de la multitud. Mientras miles ya estaban dentro, otros seguían esperando para ingresar. En ese contexto se produjo una aglomeración y cedió la puerta 22, cuyos daños fueron reparados a cargo de la Federación Dominicana de Fútbol, que asumió la responsabilidad y reconoció fallas.

«Un incidente localizado y unas declaraciones de un jugador consideradas ofensivas no justifican extender una sanción a equipos y deportistas ajenos a esos hechos. Corresponde definir las responsabilidades y aprender de esa experiencia para hacerlo mejor en el futuro», afirmó Paraison.

IMPACTO EN TORNEOS LOCALES

La Fundación advirtió que la amplitud de los anuncios genera preocupación sobre otros intercambios: equipos de la comunidad haitiana que participan en torneos locales, visitas de conjuntos universitarios y actividades de confraternidad, como el torneo de amistad dominico-haitiano que organiza anualmente la institución.

«Estamos tomando una dirección que podría amenazar la práctica del fútbol y la participación de jugadores y aficionados haitianos en el ámbito local», señaló, al solicitar que se aclare expresamente si esas actividades quedan fuera de la medida.

Lamentó que las presiones de sectores nacionalistas estén desplazando el diálogo deportivo y destacó que el encuentro del 1 de octubre reunió a miles de haitianos y dominicanos que compartieron las gradas en un ambiente festivo, cada quien con su bandera, mientras los jugadores mantuvieron un comportamiento respetuoso.

«Resulta decepcionante que una demostración de convivencia termine eclipsada por discursos de hostilidad. El deporte debe ayudarnos a fortalecer el respeto mutuo y la amistad», manifestó.

Reiteró su propuesta de un diálogo urgente entre autoridades deportivas y federaciones de ambos países, en coordinación con la Concacaf, para acordar un protocolo sobre seguridad, organización, uso de instalaciones y responsabilidades.

«El fútbol debe seguir creciendo en República Dominicana y contribuir al acercamiento de nuestros pueblos. La contribución de los haitianos a este deporte en el país debe ser reconocida. Reiteramos nuestra recomendación de que la Concacaf realice una investigación independiente sobre lo sucedido en el Estadio Olímpico Félix Sánchez para establecer la verdad. Exhortamos a revisar esta prohibición y a evitar que las tensiones políticas cierren espacios de encuentro», concluyó.