Fundación deplora prohibición equipos haitianos jueguen RD

SANTO DOMINGO.- La Fundación Zile deploró la reiteración de la prohibición de que selecciones y clubes haitianos disputen partidos en instalaciones deportivas dominicanas y solicitó aclarar si la medida afecta también a los equipos de la comunidad haitiana establecidos en el país.
Consideró la decisión desproporcionada y perjudicial para los vínculos entre ambos pueblos.
El pronunciamiento responde a declaraciones del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, sobre el partido entre el Violette Athletic Club de Haití y el Portmore United de Jamaica, previsto para el martes 20 de octubre en el estadio Cibao FC de Santiago, por las semifinales del torneo de Clubes Campeones del Caribe de la Concacaf.
La Fundación, cuya misión es reforzar los lazos de solidaridad entre la República dominicana y la República de Haití, señaló que el Violette utiliza ese recinto desde 2022, mediante el pago de una cuota por partido y sin inconvenientes, y que se trata de una instalación privada ubicada en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Edwin Paraison, director ejecutivo de la organización binacional, advirtió sobre la confusión en los anuncios oficiales: primero se comunicó una prohibición general que parecía dirigida a la selección masculina haitiana; luego se aclaró que podría jugar como visitante, pero no como local; ahora se incluye expresamente a los clubes haitianos.
«Si cada nuevo partido obliga al ministro a formular otra aclaración, resulta evidente que la comunicación inicial fue muy confusa. Hace falta una disposición formal que establezca el alcance, las condiciones y la duración de la medida», expresó.
PARTIDO DEL 1 DE OCTUBRE
La controversia surgió tras el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf del 1 de octubre, ganado por Haití 4-1 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La Fundación recordó que el propio ministro destacó el éxito del encuentro, que contó con una presencia mayoritaria de aficionados haitianos.
Explicó que esa asistencia masiva se debió a que era la primera vez que la selección haitiana jugaba en la isla tras su participación mundialista, lo que motivó la llegada de delegaciones de Haití, Estados Unidos, Canadá, Francia y las Antillas, además de aficionados de la comunidad haitiana residente en el país.
Para ilustrar la dimensión de esa comunidad, citó cerca de 15.000 haitianos registrados en la seguridad social, unos 12.000 estudiantes universitarios y más de 244.000 inscritos en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) desde 2014-2015.
Sostuvo que el incidente en los accesos debe examinarse tomando en cuenta las deficiencias de organización y manejo de la multitud. Mientras miles ya estaban dentro, otros seguían esperando para ingresar. En ese contexto se produjo una aglomeración y cedió la puerta 22, cuyos daños fueron reparados a cargo de la Federación Dominicana de Fútbol, que asumió la responsabilidad y reconoció fallas.
«Un incidente localizado y unas declaraciones de un jugador consideradas ofensivas no justifican extender una sanción a equipos y deportistas ajenos a esos hechos. Corresponde definir las responsabilidades y aprender de esa experiencia para hacerlo mejor en el futuro», afirmó Paraison.
IMPACTO EN TORNEOS LOCALES
La Fundación advirtió que la amplitud de los anuncios genera preocupación sobre otros intercambios: equipos de la comunidad haitiana que participan en torneos locales, visitas de conjuntos universitarios y actividades de confraternidad, como el torneo de amistad dominico-haitiano que organiza anualmente la institución.
«Estamos tomando una dirección que podría amenazar la práctica del fútbol y la participación de jugadores y aficionados haitianos en el ámbito local», señaló, al solicitar que se aclare expresamente si esas actividades quedan fuera de la medida.
Lamentó que las presiones de sectores nacionalistas estén desplazando el diálogo deportivo y destacó que el encuentro del 1 de octubre reunió a miles de haitianos y dominicanos que compartieron las gradas en un ambiente festivo, cada quien con su bandera, mientras los jugadores mantuvieron un comportamiento respetuoso.
«Resulta decepcionante que una demostración de convivencia termine eclipsada por discursos de hostilidad. El deporte debe ayudarnos a fortalecer el respeto mutuo y la amistad», manifestó.
Reiteró su propuesta de un diálogo urgente entre autoridades deportivas y federaciones de ambos países, en coordinación con la Concacaf, para acordar un protocolo sobre seguridad, organización, uso de instalaciones y responsabilidades.
«El fútbol debe seguir creciendo en República Dominicana y contribuir al acercamiento de nuestros pueblos. La contribución de los haitianos a este deporte en el país debe ser reconocida. Reiteramos nuestra recomendación de que la Concacaf realice una investigación independiente sobre lo sucedido en el Estadio Olímpico Félix Sánchez para establecer la verdad. Exhortamos a revisar esta prohibición y a evitar que las tensiones políticas cierren espacios de encuentro», concluyó.
Esa fundación se sabe que es haitiana, no se hagan los locos que ustedes saben muy bien que esa prohibición es para todos los haitianos porque ustedes se comportan como animales salvajes que tienen que estar en su selva de Haití.
Por que ustedes no deploran el desastre que hicieron sus haitianos durante el juego que se llevó a cabo en nuestro estadio.
No volverán a pisar una cancha jamás aquí en República Dominicana. Ordas de Bestias dañinas.
Jueguen en su posilga, grajosos.
Pero que parte de: «VAYANSE A JUGAR A SU PAIS» ustedes no entienden !!! Es increible, que despues de todas las basuras que ustedes hablan, tambien quieren que se les traten como si fueran Dominicanos !! Esos es otro ejemplo mas de que ustedes no razonan, solo usan el instinto como los animales y quieren acceptaciones en la sociedad !!!
Óigame amigo… Ya los dominicanos estamos cansados de las malas costumbres y comportamiento de los haitianos. Migración debe fortalecer las deportaciones y limpiar el pasto. Ahora no tan solo invaden, sino que están formando bandas de atracadores y matan.. Ese señor que se vaya para su país.
Estos haitianos si J O D E N es que ellos no entienden por la buenas o tendremos que sacarlos por las malas no queremos que jueguen aqui ningunas de las selecciones sea en cualquier terreno publico o privado en tiendan bien o es que son PRIMATE que entiendrn hay que decircrlo en CREOL hijo del DIABLOS
Los haitianos no son seres humanos,, son como la 7 plaqas de cristobal colon,, que todos los destruyes
Pero porque República Dominicana aqui el deporte REY es el Baseball que somos los mejores porque no lo juegan en Jamaica O Haití aquí como el mundo entero no las queremos por sucios y asquerosos que son y no tienen costumbre fuera nuestros enemigos
Que jueguen en haiti,aquí no.
Haití no es un país, pongase a trabajar en su lado que aún están en el siglo 16, los Dominicanos no jugamos ese deporte, nuestro deporte es el baseball, ustedes quieren joder y obligar a qué lis Haitíanos jueguen aquí? No, y no a jugar mas hagan ustedes sus estadio, siempre con su chantaje, que desgracia nos dejaron estos españoles, regresen q a Senegal ahí están sus costumbres y sus raíces, ustedes son un error en el caribe
NO, NOOO QUEREMOS HAITIANOS JUGANDO AQUI, QUE SE VAYA PARA HAITY A JUGAR CON BARBECUE, SON MUY SALVAJES, INGRATOS Y TRAIDORES.
Pero ven acá, hagan su estadio en su Haití querido para que jueguen dia y noche, república dominicana jamás será haiti mientras quede aunque sea un dominicano vivo jamás volveremos a ser esclavos de esclavos arreglen su pedazo de isla y dejen que los dominicanos podamos tener paz y seguridad nacional
con el desorden y… el atrevimiento de… ese piti, mancillando… nuestra idisosincrasia… como una nacion… libre y soberana… esta’ esta ONG… busca vida… con la miseria que… representa un haitiano… no solo en la r. d… quejandose de tal… prohibition, es ilogico… con la conducta… que exhiben sus compueblanos… que solo, en r. d… se le permite, por supuestamente… temerle a los que… diran, de estas vividoras… ONG y
… yo, elaturdido… propongo que. donde… hallan haitianos… sean, especificamente… en lo interno del pais… o fuera, no se le permita… ningun tipo de… deporte, ni actividades… supuestamente, culturales… que no es mas… que festividades… de creencias vudu’… cero convivencia, en lo deporte… y en lo cultural…
HIJOS DE PËRRÁ
FACTURA 1937: MAS DE 350 MIL SERES HUMANOS ASESINADOS A SANGRE FRIA POR MANOS DOMINICANAS
FACTURA 168-13: MAS DE 9 MILLONES DE SERES HUMANOS DESPOJADOS DE SU NACIONALIDAD POR UNA SENTENCIA RACISTA, FASCISTA Y XENOFOBICA
FACTURA 27 DE FEBRERO 1844: INDEPENDENCIA DOMINICANA POR EL GRAN APOYO DE LOS REBELDES HAITIANOS, SIN ELLOS NO HABRIA INDEPENDENCIA
#BlackLivesMatter #RefugeesWelcome #NoHumanBeingIsIllegal #Factura1937
Bebe te la pastilla baboso
Dr. Marra asa ro so menciona tambien el degüelle de Moca el 3 de abril del 1805 y luego habla de lo que pasó en 1037