UNICARIBE es campeona de evento de Ciberseguridad 2026

Equipo de Unicaribe que participó en el CTF Interuniversitario de Ciberseguridad 2026

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Santo Domingo.– La Universidad del Caribe (UNICARIBE) conquistó el primer lugar del CTF Interuniversitario de Ciberseguridad 2026 al alcanzar 3,295 puntos.

El evento, organizado por Pentraze Cybersecurity y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) durante el ITLA Security Fest 2026, reunió a estudiantes de 13 instituciones de educación superior del país.

La competencia de «captura la bandera» (CTF) evaluó habilidades en explotación web y móvil, análisis forense digital, malware, explotación binaria e ingeniería inversa a través de escenarios reales.

Como reconocimiento al logro, el canciller de UNICARIBE, Dr. José Alejandro Aybar, anunció la entrega de becas completas para los nueve estudiantes integrantes del equipo campeón y su tutor, Gary Cabrera Columna.

Felicitó el desempeño general del certamen, destacando la reñida votación final que evidenció el avance técnico local.

La Universidad Central del Este (UCE) obtuvo el segundo lugar con 3,286 puntos, seguida por la Universidad APEC (UNAPEC) con 3,244, la Universidad Domínico Americano (UNICDA) con 3,237, y el ITLA en la quinta posición con 3,211. El resto de la tabla lo completaron INTEC, UTESA, IEESL, UAPA, UNPHU, PUCMM y UNIBE.

El canciller subrayó que este evento, patrocinado por el Banco Popular y SANS Institute, funciona como una plataforma estratégica para el sector empresarial. «Las empresas pueden encontrar aquí el talento idóneo que necesitan para contratar a sus equipos de ciberseguridad», cdijo.

sp-am