BANI: Danilo acude al velatorio de Nelly Melo de Guerrero

BANÍ.– El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, acudió este sábado a la funeraria Jorem, en Baní, para expresar sus condolencias a los familiares de la exgobernadora de Peravia, Nelly Melo de Guerrero, fallecida el viernes.

Medina estuvo acompañado del secretario general del PLD, Johnny Pujols, y otros dirigentes de la organización, quienes manifestaron su solidaridad al exsenador Wilton Guerrero y a sus hijos.

También participaron el vicepresidente del partido, Temístocles Montás, y los miembros del Comité Político Carlos Pared Pérez, Robert De La Cruz, Margarita Pimentel y Thelma Eusebio, junto a representantes de la dirigencia local y provincial.

Melo de Guerrero será sepultada este sábado en el cementerio de Boca Canasta, en Peravia.

El PLD destacó su trayectoria y cercanía con los sectores humildes de Baní, donde era conocida como «la madre del pueblo» por su sensibilidad y labor social.

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