Muere dominicano en combate ruso; RD gestiona retorno otros

SANTO DOMINGO.– Fue confirmada la muerte del dominicano Daulvin Martínez, conocido como “Ányelo”, quien combatía como mercenario en la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras el Gobierno dominicano intensifica las gestiones diplomáticas para lograr el regreso de otros 20 compatriotas identificados en el conflicto. Martínez, oriundo de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, dejó dos hijos en la orfandad.
La información fue ofrecida por el abogado de la familia y coordinador de los Derechos Humanos para la Región Sur, Carlos Manuel Sánchez Díaz, quien explicó que Martínez murió el pasado primero de noviembre durante un ataque con drones de fuerzas ucranianas contra posiciones rusas. En el mismo incidente resultó herido otro dominicano, identificado como Juan Ramón Sánchez, procedente de Padre Las Casas.
FAMILIA ESPERA REPATRIACIÓN
Sánchez Díaz indicó que los familiares todavía esperan la notificación oficial de las autoridades rusas y realizan gestiones para repatriar los restos del fallecido. También pidió evitar especulaciones sobre las circunstancias de su muerte.
GOBIERNO MANTIENE GESTIONES DIPLOMÁTICAS
En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) sostuvo un encuentro con familiares de dominicanos involucrados en el conflicto, encabezado por el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz Vargas, por instrucciones del canciller Víctor -Ito- Bisonó.
El funcionario explicó que se han enviado comunicaciones diplomáticas a través de las embajadas de ambos países y que el Gobierno contrató una firma de abogados especializada en legislación rusa para evaluar cada caso y determinar las opciones legales que permitan el retorno de los afectados.
DENUNCIAN ENGAÑOS EN RECLUTAMIENTO
Familiares aseguran que sus parientes fueron atraídos mediante ofertas de empleo como mecánicos y soldadores, pero que al llegar a Rusia fueron enviados al frente de batalla. Las denuncias provocaron protestas frente al Congreso Nacional y la Embajada rusa.
El MIREX informó que ha identificado a 20 dominicanos vinculados al conflicto. Bisonó señaló que existen obstáculos legales y diplomáticos, debido a que algunos firmaron contratos voluntariamente.
El pasado 26 de octubre, cuatro dominicanos regresaron al país desde Rusia mediante gestiones oficiales.
an/am
fake news
Los próximos que van para allá a ofrendar sus vidas por su dictador favorito putin, son los comunistas eduarda guillerma, rosa la p mateo, jose A-jary Ramírez, y miguelucho espaillat, van con todos los comunistas de la uasd
MIRA COMUNISTA VE Y DILE A LA FAMILIA DE ESE JOVEN MUERTO QUE ES MENTIRA QUE ES UCRANIA Y CUANDO REGRESEN SI ES QUE REGRESAN LOS DEMAS VE Y DISCUTE CON ELLOS QUE ELLOS NO SON LOS QUE SABEN QUE TU EN EEUU SABE MAS QUE ELLOS QUE ESTABAN ALLA Y QUE ERA EN UCRANIA Y CUANDO LA EMBAJADA RUSA AQUI RECONOZCA QUE SI QUE ERA EN RUSIA Y DEL LADO RUSO QUE ESTABAN VE Y DILE AL EMBAJADOR QUE TAMBIÉN EL ESTA EQUIVOCADO, NO QUE ESO ES MENTIRA, GALLO LOCO!
Peor que morir en una guerra ajena, es morir peleando por una causa injusta y corrupta, tratando de ayudar a un dictador asesino y ladrón a esclavizar un Pueblo inocente
Que dejen su cuerpo tirado allá si la familia no puede pagar su traslado, y no cojan el dinero que pago de impuestos al estado por una decisión que el tomo para ir a matar a otras personas.