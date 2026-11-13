Muere dominicano en combate ruso; RD gestiona retorno otros

La Cancillería informó este viernes de reuniones con familiares de afectados.

SANTO DOMINGO.– Fue confirmada la muerte del dominicano Daulvin Martínez, conocido como “Ányelo”, quien combatía como mercenario en la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras el Gobierno dominicano intensifica las gestiones diplomáticas para lograr el regreso de otros 20 compatriotas identificados en el conflicto. Martínez, oriundo de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, dejó dos hijos en la orfandad.

La información fue ofrecida por el abogado de la familia y coordinador de los Derechos Humanos para la Región Sur, Carlos Manuel Sánchez Díaz, quien explicó que Martínez murió el pasado primero de noviembre durante un ataque con drones de fuerzas ucranianas contra posiciones rusas. En el mismo incidente resultó herido otro dominicano, identificado como Juan Ramón Sánchez, procedente de Padre Las Casas.

FAMILIA ESPERA REPATRIACIÓN

Sánchez Díaz indicó que los familiares todavía esperan la notificación oficial de las autoridades rusas y realizan gestiones para repatriar los restos del fallecido. También pidió evitar especulaciones sobre las circunstancias de su muerte.

GOBIERNO MANTIENE GESTIONES DIPLOMÁTICAS

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) sostuvo un encuentro con familiares de dominicanos involucrados en el conflicto, encabezado por el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz Vargas, por instrucciones del canciller Víctor -Ito- Bisonó.

El funcionario explicó que se han enviado comunicaciones diplomáticas a través de las embajadas de ambos países y que el Gobierno contrató una firma de abogados especializada en legislación rusa para evaluar cada caso y determinar las opciones legales que permitan el retorno de los afectados.

DENUNCIAN ENGAÑOS EN RECLUTAMIENTO

Familiares aseguran que sus parientes fueron atraídos mediante ofertas de empleo como mecánicos y soldadores, pero que al llegar a Rusia fueron enviados al frente de batalla. Las denuncias provocaron protestas frente al Congreso Nacional y la Embajada rusa.

El MIREX informó que ha identificado a 20 dominicanos vinculados al conflicto. Bisonó señaló que existen obstáculos legales y diplomáticos, debido a que algunos firmaron contratos voluntariamente.

El pasado 26 de octubre, cuatro dominicanos regresaron al país desde Rusia mediante gestiones oficiales.

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