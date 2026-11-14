Advierte violencia amenaza con envolver al mundo en tinieblas

«Nos sentimos amenazados por la incertidumbre de la violencia que se generaliza", afirmó el Papa este sábado en Perú.

CHICLAYO, Perú (EFE).- El papa León XIV advirtió este sábado sobre la expansión de la violencia y el sufrimiento que afecta a millones de personas en distintas partes del mundo, al afirmar que «las tinieblas siguen al acecho y parecen envolvernos completamente», durante una celebración religiosa en la catedral de Chiclayo, Perú.

«Nos sentimos amenazados por la incertidumbre de la violencia que se generaliza, por el sufrimiento indecible que sigue golpeando a tantos hermanos», expresó el pontífice, al pronunciar su homilía ante miles de fieles congregados en la plaza frente al templo.

LLAMADO A LA PAZ, EL AMOR Y LA JUSTICIA

En su mensaje, León XIV pidió fortalecer los valores del amor, la compasión, el perdón y la búsqueda de la justicia, como fundamentos para construir una sociedad más humana y un mundo libre de violencia.

El pontífice confió a la intercesión de la Virgen de la Inmaculada el camino de los pueblos y exhortó a los creyentes a mantenerse unidos como «una única familia de Dios», comprometida con la solidaridad y la convivencia pacífica.

Sus declaraciones se produjeron durante el segundo día de su visita a Chiclayo, ciudad peruana donde ejerció como obispo durante ocho años y desarrolló una extensa labor pastoral por más de dos décadas.

CORONA A LA VIRGEN DE LA INMACULADA

Antes de trasladarse a Santa Cruz de Succhabamba, el papa encabezó la coronación canónica de la Virgen de la Inmaculada en la catedral de Chiclayo, uno de los reconocimientos más importantes que concede la Iglesia católica a una advocación mariana.

Ante aproximadamente 15,000 personas que lograron acceder a la plaza, León XIV expresó su alegría por regresar a la diócesis que marcó sus años de servicio religioso.

«Con el corazón lleno de gozo, doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando juntos nuestra fe», manifestó al recordar los primeros pasos de su ministerio episcopal en esa comunidad.

PERÚ RINDE HOMENAJE AL PONTÍFICE

El Gobierno peruano declaró al país «Tierra del papa León XIV» y a Chiclayo «Pueblo Fiel», en reconocimiento a los vínculos del pontífice con esa nación, cuya nacionalidad adquirió en 2015.

León XIV llegó a Chiclayo el viernes, como parte de su primera gira por América Latina, que incluye visitas a Uruguay, Perú y Argentina. Su regreso ha provocado numerosas muestras de afecto de los habitantes de la ciudad, quienes lo recibieron con expresiones de cariño y consignas como «León es chiclayano».

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