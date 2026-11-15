Partidos evalúan propuesta de la JCE para regular candidaturas

SANTO DOMINGO.- Los partidos políticos evalúan una propuesta de resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que busca regular los procesos de selección de candidatos para las elecciones de 2028, mediante primarias previstas para 2027.

Las organizaciones tienen hasta las 4:00 de la tarde del 26 de noviembre para depositar sus observaciones ante el organismo electoral.

El presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, consideró que la iniciativa es correcta y se ajusta al marco de las leyes electorales vigentes.

El proyecto de resolución 00-2026 establece que los partidos deberán comunicar, en un plazo máximo de 30 días después de su aprobación, si participarán en las primarias simultáneas. De no hacerlo, se entenderá que renuncian a esa modalidad.

Las organizaciones que opten por este mecanismo deberán presentar sus precandidaturas a más tardar el 19 de agosto de 2027, conforme a lo establecido en la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

La propuesta también dispone que los aspirantes sean registrados en orden alfabético, tomando como referencia su primer apellido y, en caso de coincidencia, el segundo.

Asimismo, fija el 30 de abril de 2027 como fecha límite para que las organizaciones definan si sus primarias serán abiertas, semiabiertas o cerradas.

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