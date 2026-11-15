PRD cuestiona congelamiento de combustibles y exige claridad

SANTO DOMINGO.– El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) cuestionó la decisión del Gobierno de mantener congelados los precios de los combustibles hasta enero de 2027 y reclamó mayor transparencia en la aplicación de la Ley de Hidrocarburos.

Héctor Guzmán, presidente ejecutivo de la organización, calificó la medida como una estafa a los consumidores, al considerar que no refleja la reducción registrada por el petróleo en los mercados internacionales.

El dirigente señaló que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), utilizado como referencia en el mercado dominicano, bajó de US$90.52 a US$86.80 por barril entre el 5 y el 12 de noviembre, una reducción de 4.11 %.

Guzmán cuestionó que el Gobierno presente las compensaciones a los consumidores como subsidios sin ofrecer detalles sobre las recaudaciones fiscales por concepto de combustibles.

Indicó que durante 2025 el Estado habría recaudado RD$99,081.1 millones en impuestos a los hidrocarburos, mientras destinó RD$11,500 millones a compensaciones.

Ante esta situación, pidió explicar cuánto recauda el Estado por cada galón, qué recursos destina a estabilizar los precios y cuáles criterios técnicos utiliza para establecer las tarifas.

El PRD también planteó revisar el mecanismo de fijación de precios para garantizar que las variaciones del mercado internacional se reflejen de manera transparente en el costo de los combustibles.

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