Xi Jinping, Donald Trump y Putin reunirán por primera vez

La reunión está programada para 19 de noviembre en China.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, el próximo 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), confirmó este sábado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El funcionario explicó que el encuentro se celebrará al margen de la cumbre, prevista para los días 18 y 19 de noviembre, luego de que las partes alcanzaran un acuerdo para concretar la reunión trilateral.

UCRANIA, ENTRE LOS TEMAS DE LA AGENDA

Previamente, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, informó que durante el encuentro se abordarán distintos asuntos relacionados con las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita resolver el conflicto en Ucrania.

Ushakov señaló que Moscú trabaja activamente en el desarrollo del contenido de una posible solución y destacó que Trump está prestando atención personal a la búsqueda de una salida a la crisis ucraniana.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había afirmado que Trump favorece la celebración de una reunión trilateral con Putin y Xi Jinping.

«El presidente quiere que esa reunión ocurra si es posible; nosotros creemos que debería ser posible», declaró Rubio, quien también aseguró que Washington trabaja en la organización del encuentro y en establecer el marco adecuado para su realización.

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