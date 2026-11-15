PRSC organiza agenda de trabajo con miras a las elecciones 2028

SANTO DOMINGO.– El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) celebró la primera reunión de su secretariado para definir prioridades institucionales y coordinar su agenda política de cara a las elecciones de 2028.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la organización, Federico Antún Batlle (Quique); el secretario general, José Balaguer, y el secretario de Asuntos Electorales, Eddy Antonio Germán.

La reunión forma parte del proceso de reorganización iniciado tras la Convención Nacional Ordinaria del pasado 24 de octubre, en la que el partido renovó sus estructuras de dirección e incorporó nuevos dirigentes.

Entre las figuras que integran los órganos de decisión se encuentran Rafael «Papito» Cruz, presidente en funciones; Eddy Antonio Germán, secretario nacional de Organización, e Israel Brito, presidente nacional de la Juventud.

Según informó la organización, la agenda contempla ampliar su presencia territorial en provincias, municipios, distritos municipales y comunidades del exterior, con el propósito de aumentar su representación en el Congreso Nacional y los gobiernos locales en 2028.

El PRSC también destacó la incorporación de jóvenes profesionales a sus estructuras directivas, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el trabajo político y el contacto con las comunidades.

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