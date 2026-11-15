El miedo y la vergüenza de una comunicación parcializada  

Durante muchos años hemos observado, con la curiosidad de aprendiz, la conducta de muchas personalidades públicas. En el orden de la comunicación periodística, hay un ejemplo que vivirá perennemente en la memoria de todos los que apreciamos la ética y la imparcialidad periodística; nos referimos al gran Rafael Herrera Cabral.

Don Rafael Herrera fue el director del Listín Diario, durante más de 30 años; jugando un papel dedicado a la información imparcial, apegado a la ética, y a la denuncia responsable; y excluyó de su rol de orientador e informador de la sociedad, las pasiones beligerantes de la época que le tocó vivir.

Así mismo, coexistió en el diarismo nacional, junto a don Rafael Herrera, don Radhamés Gómez Pepín; un hombre de carácter fuerte, con un alto sentido de la moral y la ética en su comportamiento; ambos personajes fueron fuentes de equilibrio en la sociedad dominicana en momentos difíciles, y tuvieron que servir varias veces como mediadores de conflictos.

Pero así, como hemos tenido a grandes exponentes de la información imparcial dentro de la prensa nacional, también hemos tenido y tenemos, muchos personajes políticamente comprometidos que, valoran más su papel partidario que la ética y la honradez de la información.

Aquí, debemos hacer un paréntesis, para decir que no es pecaminoso estar políticamente comprometido; lo pecaminoso es hacer creer al público que somos imparciales y éticamente puros, cuando ponemos por encima de estos valores del oficio, nuestros intereses y la parcialidad partidaria.

La ética en la actividad político partidaria, se difumina entre los conflictos de intereses que crea la disyuntiva de perder o ganar; de ahí la frase lapidaria del Dr. Euclides Gutiérrez Félix de que “en política se hace lo que conviene”, dándose por sentado de que en la política partidaria no existen santos; todo el mundo tiene sus garras en este mundo de fieras.

Durante las primeras dos décadas, luego de la Guerra de abril de 1965, el periodista incisivo se veía como el individuo arrojado y valiente que, cuestionaba la represión y las políticas gubernamentales de un régimen impuesto por las botas extranjeras; ahí tenemos el ejemplo del comunicador comprometido, encarnado por el mártir del oficio, Orlando Martínez Howley.

Pocos años después del cambio político de 1978, vimos como periodistas de diferentes corrientes, pusieron de lado el compromiso con la ética y moral del oficio, para ocupar cargos gubernamentales, entre ellos posiciones diplomáticas de relevancia; y por supuesto, asumir una defensa pública del gobierno que representaban.

Existen en la presente época, varios eventos que retratan de cuerpo entero, el doble papel que juegan personalidades que se proyectan como independientes y que realmente son representantes de intereses políticos en conflicto.

Durante el proceso electoral de 1990, las encuestas proyectaban a don Juan Bosch, como posible ganador. En plena campaña uno de nuestros “estelares periodistas”, arrinconó a un profesor Bosch ya disminuido por su edad y una enfermedad en ciernes; tratando de obligarlo a aceptar en público la necesidad de un acuerdo con el Partido Revolucionario Dominicano; la entrevista está en los anales digitales, no la inventamos.

Y así, encontramos a todo lo largo del devenir público de algunos de nuestros personajes galardonados, sus posiciones muy beligerantes con los sectores que adversan y demasiado complacientes con los que simpatizan; siempre sin asumir un compromiso con sus simpatías, como si temieran ser encasillados por sus errores políticos futuros.

Los silencios cómplices con los liberales PRDs, el original, hasta el 2014, y su sucesor PRM, hasta hoy, son una mancha que nunca borraran de su pelaje. Callar la dura realidad de los nexos partidarios con el narcotráfico, es una nube negra que los golpea en la cara.

Hoy, seis años después de la victoria del 2020, todavía la DEA de los Estados Unidos, no ha agotado la lista de los funcionarios electos y de otra índole, pedidos en extradición; y no encontramos ninguna reacción de nuestros puntiagudos “galardonados” críticos de antaño.

En la actualidad, los contratos publicitarios del Estado, los puestos en el tren gubernamental, la diplomacia intelectual y vacacional, las relaciones y negocios empresariales con el gobierno central, son la mejor mordaza, para callar distraídamente todas las desgracias políticas y económicas que afectan al pueblo dominicano.

El lastre ineludible de no asumir un compromiso por sus creencias, es una vergüenza histórica sin fecha de vencimiento.

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