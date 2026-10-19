Evalúan medidas y resultados Plan de Seguridad Ciudadana

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, en la que junto a otras autoridades evalúa las acciones y resultados de las medidas implementadas por el Gobierno para garantizar la seguridad y prevenir delitos.

Acompañan al mandatario el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director de la Policía, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso; y el comisionado para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández.

También, el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; y el representante del Comando Conjunto Unificado, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

Además Roger Pujols, del Ministerio de la Presidencia; Alejandro Abreu, del Consejo Nacional de Drogas; el coronel Jorge Rivera López; el director de la Digesett, general Pascual Cruz Méndez; el director de Politur, general Minoru Matsunaga; el director del 911, coronel Randolfo Rijo Gómez; el director de la Policía Escolar, general Francisco Osoria de la Cruz; y la titular de la Dinnaf, Olga Diná Llaverías.

FISCALES EN LA MESA

En la sesión participa una comisión de fiscales integrada por Ramona Santana, de San Cristóbal; Aura Luz García, de La Vega; Juan Antonio Mateo Ciprián, de María Trinidad Sánchez; Claudia Garrido, de La Altagracia; Suleyka Mateo, de San Pedro de Macorís, y Smaily Yamel Rodríguez, de Duarte.

Asisten también los fiscales titulares Milcíades Guzmán, de Santo Domingo Este; Rosalba Ramos, del Distrito Nacional; Eduard López, de Santo Domingo Oeste; Víctor Mejía, de Valverde; Zoila Rodríguez Ynfante, de Hermanas Mirabal; Wellington Matos Espinal, de Barahona; Ángel Darío Tejeda Fabal, de Peravia; Yeisin Alcántara, de Dajabón; Yorelbin Rivas, de Espaillat; Quirsa Abreu, de Santiago, y Kevin Santana, de La Romana.