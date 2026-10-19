Reeligen directivos Asociación Fomento Energías Renovables

Miembros de la reelecta Junta Directiva de la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (ASOFER)

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SANTO DOMINGO- La Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (ASOFER) reeligió a los miembros de su Junta Directiva , la cual seguirá presidida por Alfonso Rodríguez para el período 2026-2028.

La integran, además, John Germán (primer vicepresidente); Katherine Rosa (segunda vicepresidenta); Abraham Espinal (primer secretario); Ignacio García (segundo secretario) y Nathalie Abreu (tesorera). Como directores figuran César Fondeur, Rafael Burgos, Lucas Sanó y Edimir Paulino.

La plancha «ASOFER Impulsa», que incorpora dos nuevos integrantes, busca dar continuidad a la regulación, desarrollo competitivo y sostenibilidad de las energías renovables en la República Dominicana.

Durante la gestión 2024-2026, la asociación logró que se incorporara aproximadamente el 70 % de sus propuestas en la revisión del Reglamento de Generación Distribuida. También gestionó mejoras en el financiamiento de proyectos y promovió el almacenamiento energético.

En el ámbito formativo, en colaboración con el Infotep, capacitó a 185 colaboradores del sector y diversificó su representación al integrar a desarrolladores, fabricantes, instaladores, firmas de abogados y la academia. A nivel internacional, asumió la vicepresidencia de la Alianza Regional de Energías Renovables de Centroamérica y el Caribe (ARCA) para impulsar la cooperación regional.

«Esta reelección es un reconocimiento al trabajo colectivo. Hemos consolidado una ASOFER más fuerte y diversa. Ahora debemos contribuir a que el país integre más energías renovables de manera eficiente, segura y competitiva, avanzando en almacenamiento y modernización de redes», afirmó Alfonso Rodríguez.

Dijo que para el bienio 2026-2028, priorizará el impulso a la generación distribuida, el autoconsumo, los sistemas de almacenamiento y el diálogo público-privado para superar barreras regulatorias.

sp-am