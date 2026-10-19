Trump: Francia está en llamas y destrozada por la inmigración

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó la inmigración con los disturbios registrados el sábado en Francia e instó a ese país a cerrar sus fronteras.

«¡Francia está en llamas! La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande», afirmó Trump el domingo en su plataforma Truth Social.

«¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!», agregó.

BALANCE DE LAS PROTESTAS

Francia se recuperaba el domingo de los daños causados por las protestas del día anterior, que dejaron un ayuntamiento histórico incendiado en el sur del país y 1,800 detenidos, aumentando la presión sobre el presidente Emmanuel Macron a seis meses de las elecciones.

Macron pronunciará esta noche un discurso en cadena nacional ante la gravedad de la crisis.

LA POSTURA DE VANCE

La publicación de Trump se produce tras comentarios similares del vicepresidente JD Vance el sábado.

«Los liberales occidentales importaron el tercer mundo a Francia y otros países en nombre de la diversidad y la compasión. Ignoraron cuestiones fundamentales de asimilación y compatibilidad. Se les advirtió que esto conduciría a esto y no escucharon», escribió Vance en X.

«Rezo para que Francia, un hermoso país con gente maravillosa, detenga esta locura antes de que más de sus monumentos se quemen», añadió.

Vance, considerado posible candidato presidencial republicano para 2028, también vinculó el tema con las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos del 3 de noviembre.